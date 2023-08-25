وزارة الصحة ومنجزات 200 يوم 

واثق الجابري ||

أقامت وزارة الصحة مؤتمراً لعرض منجزات عمل 200 يوم، ضمن البرنامج الحكومي وعمل الحكومة خلال هذه المدة ومنذ بداية انطلاقها، بدليل واضح على ثقة بالمنجزات وتماشياً مع برنامج حكومي ألزم نفسه بتوقيتات زمنية، والجانب الصحي واحد من بين أولويات الحكومة.

نفذت وزارة الصحة ضمن هذه المدة، مشاريع اعمار وإعادة تأهيل مستشفيات وتطوير العمل بالتقنيات الحديثة لإدارة المستشفيات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن ومكافحة الفساد وتوطين الصناعة الدوائية، وتسعير الأدوية، وتعاقدات مهمة بهذا الصدد منذ اليوم الأول، وقسمت المنجزات ضمن 9 محاور رئيسة وبشكل ممنهج لتكامل أدوار عمل الوزارة.

شملت المحاور نقاط ارتكاز وإنطلاق أهمها:

المحور الأول: الإعمار، وشمل افتتاح المشاريع الاستراتيجية ومشاريع الرعاية الصحية والبيوت الصحية، والعيادات الشعبية والعيادات المسائية، والاستشاريات وصالات العمليات وأقسام ووحدات.

المحور الثاني: دعم وتطوير المراكز التخصصية كمراكز علاج أمراض السرطان وغسل الكلى، وشملت افتتاحات ونصب وتحديث اجهزة وخطط علاجية.

المحور الثالث: الضمان الصحي، وشمل خطط التطوير والإعداد الاداري وحزم الخدمات، والتسجيل الالكتروني وإطلاق المنصة. وإعداد المؤسسة.

المحور الرابع: طبيعة ما قدمت من عدد هائل من الخدمات الطبية، وعدد مؤسسات وأجهزة وخدمة مراجعين.

المحور الخامس: إدارة المستشفيات بالطرق الحديثة.

المحور السادس: الخدمات الدوائية في القطاع العام بإكمال العقود وخفض اسعار الادوية والخدمات.

المحور السابع: مكافحة الفساد الاداري، بجملة من الإجراءات من غلق ملفات وعقوبات.

المحور الثامن: مكافحة المخدرات، بإفتتاح مراكز وإتلاف مواد مخدرة وقوانين للحد منها.

المحور التاسع: التعاون الدولي، وشهد جملة من اللقاءات والمؤتمرات والاتفاقات.

أنجزت هذه المحاور مشاريع كبرى بإفتتاح وتأهيل 11 مستشفى بواقع 2075 سريرًا حديثًا، بالاضافة لتأهيل أسرّة أخرى وإفتتاح 18 مركز للرعاية والبيوت الصحية الأولية، و 11 عيادة شعبية ومسائية، و 8 عيادات استشارية وتخصصية، و 25 صالة عمليات، و 39 من الردهات والأقسام والوحدات التخصصية، وتطوير المراكز التخصصية بإفتتاح مراكز جديدة ونصب اجهزة متطورة وإدخال اجهزة حديثة للخدمة علاجية وتشخيصية، مع المباشرة بتنفيذ قانون الضمان الصحي، بما له من أهمية على صحة الفرد والمجتمع، وممّا تقدم، قدمت وزارة الصحة خدمة الى 23 مليون مراجع، مقسمة على 1677847 حالات رقود، و 19257957 استشاريات وطوارىء، و 15869908 مراجعين مراكز تخصصية، و 69834138 فحص مختبري، و 13322541 فحص ساند، و 9920715 عملية جراحية، و 9873320 لقاحات لأطفال دون سن الخامسة.

جملة ما قدمته وزارة الصحة من منجزات، يعبر عن رؤى حكومية واضحة المعالم، بدأ الشارع العراقي يتلمّس نتائجها على أرض الواقع، وكل الخطوات التي اتخذتها الوزارة تطابق البرنامج الحكومي الذي وضع الصحة في أولوياته، وأوليات الحكومة أيضًا في حسابات وزارة الصحة، منها ما يتعلق بمحاربة الفساد الذي عملت عليه، واستهداف أصحاب الدخل المحدود، وبذلك ركزت خدمتها على هذه الشريحة، لكي ترفع أعباء كثيرة عن كاهلهم، ودعم المنتج الوطني بتوطين الصناعة، التي تفتح المنافسة للشركات العراقية وتوفر فرص للعمل، وبإختصار، فإن منجزات 200 يوم وجه لنجاح الحكومة ووزارة الصحة.