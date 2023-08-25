في القلب شجى وفي العين قذى ...

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باقر الجبوري || تذكر الروايات ان الامام الحسين ( عليه السلام ) ورغم كل الالم والعطش وهول المصائب التي مرت عليه في عرصة كربلاء الا أنه قام بسحب كل الاجساد الطاهرة لابنائه وابناء اخوته الى الخيمة التي جمعهم فيها داخل معسكره !! بالرغم ان جثثهم كانت مقطعة الاوصال ومصيبتهم تتقطع لها القلوب !!! أقول .. فما السر الذي لم يجعل الامام عليه السلام يقوم بحمل جسد الامام العباس عليه السلام الى تلك الخيمة !!! فهل كان السر في قوله ( الان إنكسر ظهري ) ام هو الخوف على زينب ( عليها السلام ) من هول الحادثة أو من عظيم ماقد تراه من طعنات سيوف وضربات رماح ونبال وغير ذلك على جسد الامام العباس ( سهم في عينه - قطع كفيه - رأسه الذي هشموه بالعمود ) كي تستعد للمصيبة الاكبر فلايجمع عليها مصيبتان في ساعة واحدة !!! مجرد التفكير او تذكر تلك المصيبة هو مصيبة في حد ذاته فكيف بمن عاش تلك المصيبة !!! ساعد الله قلبك يا أبا عبدالله على هول تلك المصيبة التي كسرت ظهرك وقل بعدها ناصرك وشمت فيها عدوك وساعد الله قلب العقيلة زينب أم المصائب التي عاشت المصيبة بكل احداثها مع الحسين وبعد الحسين !!