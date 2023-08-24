تحريض الناس على الحكومة 

حيدر الموسوي ||

سلوكيات فردية او جماعية لا اعلم من جهات امنية متعددة تقوم هذه الجماعات بابتزاز بسطاء الناس الذين اشتروا اراض زراعية مساحة ٥٠ او ١٠٠ متر لغرض بناءها

بدل السكن في العشوائيات والتجاوز على اراضي الدولة

هذه الجماعة تقوم بتفليش بعض المنازل بحجة عدم جواز البناء وعدم السماح بإدخال مواد البناء او الدفع لها

هذه ليست جهات امنية انما عصابات تحتاج الى التأديب والطرد من تلك المؤسسة لانها اساءة لسمعة الشرفاء والجهات الامنية وتحريض واضح ضد الحكومة

رغم انا شخصيا كنت من المعارضين لاستباحة اي ارض زراعية لكن نتيجة التراكمات في الفشل لمعالجة ازمة السكن وزيادة النمو السكاني اصبحتا امام واقع مختلف

فيجب تقنين هذه القصة وايجاد جهة نظيفة غير فاسدة لمعالجة هذه المشكلة