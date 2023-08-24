المقالات

تحريض الناس على الحكومة 


حيدر الموسوي ||

 

سلوكيات فردية او جماعية لا اعلم من جهات امنية متعددة تقوم هذه الجماعات بابتزاز بسطاء الناس الذين اشتروا اراض زراعية مساحة ٥٠ او ١٠٠ متر لغرض بناءها 

بدل  السكن في العشوائيات والتجاوز  على اراضي الدولة 

هذه الجماعة تقوم بتفليش بعض المنازل بحجة عدم جواز البناء وعدم السماح بإدخال مواد البناء او الدفع لها 

هذه ليست جهات امنية انما عصابات تحتاج الى التأديب والطرد من تلك المؤسسة لانها اساءة لسمعة الشرفاء والجهات الامنية وتحريض واضح ضد الحكومة 

رغم انا شخصيا كنت من المعارضين لاستباحة اي ارض زراعية لكن نتيجة التراكمات في الفشل لمعالجة ازمة السكن وزيادة النمو السكاني اصبحتا امام واقع مختلف 

فيجب تقنين هذه القصة وايجاد جهة نظيفة غير فاسدة لمعالجة هذه المشكلة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي المقدس: صمام الأمان العسكري والسياسي والاجتماعي
تحريض الناس على الحكومة 
وقفة على شاطئ كريم آل محمد "عليه السلام"..
يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر وحادث مقتله
أعظم مقاومة بالتاريخ
تراب الساتر يتوضأ من أقدامهم..!
عن الإمام الحسن (عليه السلام):
إلى الباذلين في طريق العشق الحسيني .
ابو احسان يعري اصحاب الفخامة ولابسين التيجان !!
يم الأكراد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك