حسن كريم الراصد ||

فأنت خادم لسيد عظيم .. أنت صبي فقير رث الثياب محروم مما يتنعم به أبناء الاغنياء وشتان بينك وبينهم..

أتعلم أيها الصبي أن الله أختارك لتكون من خدامه قبل أن تولد كما أختار لغيرك القصور والجكسارات والمدارس الخاصة ؟

أتعلم أن بيتكم الطيني المتهالك سيكون روضة يحسدك عليها أصحاب القصور ؟

اتعلم أن بيتكم هذا أختاره الله ليكون على طريق من طرق الجنان دونا عن طرق القصور والفلل المشيدة في مدن أصحاب الكروش المتخمة بالسحت ؟

أتعلم أن الأغنياء يغبطونك على بؤسك غدا عندما يتطلع أهل الجنة الى مقام الفقراء كما يتطلع أهل الأرض الى نجوم السماء .. ؟

أرفع رأسك فيحق لك أن تشمخ به ولا تطأطأه فمن أحق منك أن يعتلي مقعد صدق غدا مع اصحاب الحسين..؟؟

وما الزاد البسيط الذي توزعه على الزوار والذي أنت أحوج الناس له الا مصداق لمن ينفقوا مما يحبون .. وليس فائضا عن الحاجة ولا من مال سحت ولا ولا مغصوب ولا حرام بل من قدمين !

أرفع رأسك بني فمنذ رأيتك تمنيت أن اكون مكانك ..

وكم طافت روحي في سكك الزائرين ليلا تبحث عنكم وعن زادكم وعن بيوتكم وعن وجوهكم المتعبة.. فالحسين لكم وأنتم عيال الله واحباب رسوله ..

فارفع رأسك فابوك قد يكون فلاحا كادحا او انه مقاتلا او انه شهيدا مضى في درب الحسين على السواتر . ومن مثلك يحق له أن يرفع رأسه وهو كرأس حبيبكم رفع :

فوق القناة وهو مشرقا .. يتلو الكتاب .

وما سمعت بواعظ

أتخذ القنا بدلا عن الأعواد . .

فارفع رأسك فديت سمرتك بل طين قدميك الحافيتين بما جمعوا وما ملكوا وما يكنزون .. اولئك الذين ينظرون لقدميك حافيتين ولا يستحون ..!!