المقالات

أرفع رأسك ..!


حسن كريم الراصد ||

 

فأنت خادم لسيد عظيم .. أنت صبي فقير رث الثياب محروم مما يتنعم به أبناء الاغنياء وشتان بينك وبينهم.. 

أتعلم أيها الصبي أن الله أختارك لتكون من خدامه قبل أن تولد كما أختار لغيرك القصور والجكسارات والمدارس الخاصة ؟

أتعلم أن بيتكم الطيني المتهالك سيكون روضة يحسدك عليها أصحاب القصور ؟ 

اتعلم أن بيتكم هذا أختاره الله ليكون على طريق من طرق الجنان دونا عن طرق القصور والفلل المشيدة في مدن أصحاب الكروش المتخمة بالسحت ؟ 

أتعلم أن الأغنياء يغبطونك على بؤسك غدا عندما يتطلع أهل الجنة الى مقام الفقراء  كما يتطلع أهل الأرض الى نجوم السماء .. ؟

أرفع رأسك فيحق لك أن تشمخ به ولا تطأطأه فمن أحق منك أن يعتلي مقعد صدق غدا مع اصحاب الحسين..؟؟

 وما الزاد البسيط الذي توزعه على الزوار والذي أنت أحوج الناس له الا مصداق لمن ينفقوا مما يحبون .. وليس فائضا عن الحاجة ولا من مال سحت ولا ولا مغصوب ولا حرام بل من قدمين  ! 

أرفع رأسك بني فمنذ رأيتك تمنيت أن اكون مكانك ..

 وكم طافت روحي في سكك الزائرين ليلا تبحث عنكم وعن زادكم وعن بيوتكم وعن وجوهكم المتعبة..  فالحسين لكم وأنتم عيال الله واحباب رسوله ..

 فارفع رأسك فابوك قد يكون فلاحا كادحا او انه مقاتلا او انه شهيدا مضى في درب الحسين على السواتر .  ومن مثلك يحق له أن يرفع رأسه وهو كرأس حبيبكم رفع :

 فوق القناة وهو مشرقا .. يتلو الكتاب . 

 وما سمعت بواعظ 

أتخذ القنا بدلا عن الأعواد . . 

فارفع رأسك فديت سمرتك بل طين قدميك الحافيتين  بما جمعوا وما ملكوا وما يكنزون .. اولئك الذين ينظرون لقدميك حافيتين ولا يستحون ..!! 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
العالم بالمقلوب..!
أرفع رأسك ..!
 المدرسة الأولى..!
الوجود كله في إنسان....
لافتات على أكتاف الزائرين..!
حديث ألاستثمار الرياضي..!
لا للتسويف في إقرار منهج تعليمي لتجريم البعث..!
هل يقدم الشارع خدمة تربوية، أم يقدم النقيض؟!
المعلم والسياسي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك