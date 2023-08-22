المقالات

آن آون نزولها..!


مازن الولائي ||

 

٤ صفر ١٤٤٥هجري

٣٠ مرداد ١٤٠٢

٢٠٢٣/٨/١٢م

 

   منذ أربعينية العام الماضي وعند اقترابي من العشرين من صفر حيث خلى موكبي من الزائرين وكل شيء وقتها بكى الحيطان والقدور والعائلة وصدى ذلك التهجد والعبادة والألفة التي جمعتنا من كل أقطار الأرض، قلوب تتوضأ بماء الطهر والعاطفة التي وهبها رب العزة والكرامة لكل من عشق الحسين عليه السلام، منذ ذلك الوقت وبقيا دموع لم ترغب النزول وبقيت في صومعة الأمل وشأنها التوسل خلف الرموش هل ستعاد كرة الخدمة واعيش لحظات لا وصف لها إلا جنان تنزلت لنعيش معها أرقى شعور وأجمل الأوقات، واليوم تتسابق تلك الدموع المعتكفة منذ عام تريد الخروج لجنان الخدم والخدمة فمرادها قد تحقق رغم كل المعوقات واخطار كانت زائدة على مؤنة الصبر والتحمل، وهاهي تنظر الى قسمات الضيوف وهم يتقلبون من شدة الحرارة والطقس اللاهب حيث تقف الجفون ماطرة من قلة الحيلة وفقدان الحلول لضيوف عند دخولهم مواكبنا حرر ذلك القطر المعتكف وعلى أكتاف القادم منهم مطر ..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر .. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقاربة سيمائية بين النبي يوسف (ع) والسيدة نرجس أم الإمام المهدي (عج)
لأصحاب النهى..!
قراءة فنية .. الشهيدة رقية (ع) أجمل واصغر روح عاشقة حسينية         
آن آون نزولها..!
زحف الملايين لمسيرة الأربعين تهوي إلى  الإمام الحسين ع ..
إن نفعت الذكرى..
انظروا لعشاق الحسين كي تنتهوا..!
الذكاء الاصطناعي تطبيق قد يفاقم جرائم الشرف..
الشرعية السياسية (الحلقة الاخيرة) 
وزير الموارد المائية .. المرجعية حذرت من قبل! 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك