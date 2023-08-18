لتعلم..أمريكا أن (العُراق) مرفوع لا يكسر.

علي فضل الله ||

إن الولايات المتحدة الامريكية عندما جاءت للعراق كانت تريد صناعة حكومة بديلة عن حكومة صدام بديمقراطية مزيفة، لكنها اصطدمت بمرجعية السيد السيستاني التي اجبرت أمريكا على وجود حكومة دائمية منتخبة ودستور ثابت وهذا تأسيس لديمقراطية حقيقية..امريكا ورغم محاولاتها العديدة وتعويلها على الارهاب الداخلي وجر البلاد لحرب اهلية وطائفيةمنذ عام 2003 وفشلت في ذلك، الا انها قادت أكبر عمية انقلاب عسكري عام 2014 لتغيير النظام السياسي عبر ما يسمى بحروب الوكالة وتوضيب الارهاب الدولي لذلك،لتتفاجيء الولايات المتحدة الأمريكية بصدور فتوى الجهاد الكفائي ليؤسس لولادة مؤسسة عسكرية خارج التصاميم الأمريكية الا وهي هيئة الحhشد الششعبي لتكون الظهير القوي للمؤسسة الأمنية العراقية.

ثم جاءت تظاهرات تشرين وركبت أمريكا موجتها وكثير من الدول التي تنتمي للمحور الأمريكي..واذا بالمرجعية الرشيدة مرة اخرى تواجه امريكا وتدعم حق التظاهر تطالب المتظاهرين من تطهير صفوفهم من المندسين والذين تحركهم غرف السفارات.. ليتجاوز العراق حقبة التظاهرات المخترقة ويحافظ النظام السياسي على ثباته ويخرج أقوى من قبل رغم اختيار الكاظمي لرئاسة الحكومة.

ورغم المؤخذات على اختياره استطاعت القوى الشيعية ان توضبه ليكون سببا للانفتاح بقوة على المحيط العربي والدولي ومغادرة العزلة الدولية للعراق، ورغم مكر الكاظمي ومن كان يسانده من السفارات لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والذي قام باخطر عمليتين، الاولى؛ تزوير الانتخابات والتي كان المراد منها تجريف كل القوى الشيعية الداعمة للحشد الشعبي والتي تطالب باخراج القوات الأمريكية والاجنبية والعملية الثانية الخطيرة التي قام الكاظمي بها هو توضيب مؤسسات الدولة العراقية للقيام بعملية انقلاب عسكرية بمساعدة بعض الجهات السياسية المستفيدة من الكاظمي.. وايضا استطاعت قوى الإطار التنسيقي الثبات الحفاظ على ماهية النظام السياسي لتعلن فشل أمريكا مرة أخرى بالانقلاب على النظام السياسي تورطت صناعته الذي لم يكن وفق الحسابات التي اعدتها المراكز البحثية الأمريكية.

وخلال الاشهر العشرة الأخيرة الماضية الأمريكية ساهمت بصناعة أزمات تترا يريد منها خلخلة ثقة المواطن العراقي بحكومة السيد السوداني والتي يسميها الإعلام (حكومة الإطار التنسيقي) فالزيارات العديدة السفيرة الأمريكية لرئيس الحكومة والسادة الوزراء والتي صورها الاعلام انها تنازل من قوى الاطار عن القيم والثوابت بينما هي حالة من الاحتواء لدولة تسيطر على مقدرات العراق المالية جراء تخويل مجل الامن للبنك الفيدرالي الامريكي بذلك، ثم معاقبة العديد من المصارف وتقليل ضخ الدولار من البنك الفدرالي الأمريكي وقيام بعض الدول الأوروبية بالسماح لبعض المنحرفين بحرق القرآن والعلم العراقي.. كل تلك الازمات هي مفتعلة كان المراد منها تأليب الشارع العراقي على الحكومة الإطارية..وجميعها لم تنجح وخابت.

اليوم اعود امريكا عبر البوابة الامنية من خلال حملة اعلامية موجهة وكأن ساعة صفر اعدت لهذه الهجمة الإعلامية الشرسة من كان تعاضد جهات عديدة قنوات فضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعديد من المحللين والاعلامين بالاضافة للطابور الخامس الجوال في الاماكن العامة.. فحوى هذه الهجمة الاعلامية ان امريكا قررت قلب النظام السياسي والسبب الفساد المالي والاداري..وهنا الفت انتباه القاريء لبيان كذب آمريكا؛

1-امريكا هي من اسست للفساد والمحاصصة وبريمر والمستشار الامريكي هو من ارسى قواعد الفساد والمحاصصة.

2-اغلبية الشخصيات المتهمة بالفساد والا اثرت على المال العام هو في حماية حكومة الولايات المتحدة.

3-اما القوات الامريكية التي يشيع الاعلام على نزولها في قاعدة التنف وعين الأسد والحرير ما هي الا بروباغاندا يراد من خلالها ارباك الرأي العام..وفتح ثغرات من قبل القوات الامريكية لعبور البهائم الدااعشيه المحمية من قوات قسد الكردية والشيطان الاكبر امريكا.

هنا اذكر الجميع اننا انتصرنا عسكريا على امريكا وارهابها عام 2014 وكان العراق في اضعف حالاته وامريكا كانت في أوج قوتها.. اليوم لو فكرت امريكا بحماقة جديدة نقول ان الحكومة العراقية تمتلك مؤسسة عسكرية قوية متماسكة وهيئة حشد وفصاائل قادرة على سحق اكبر قوة تفكر العبث بأمن العراق واهله.. وان كنت استبعد تفكير امريكا بفتح جبهة عسكرية جديدة.. فأوكرانيا وحدها استنزفت الولايات المتحدة الامريكية ودول اتحادها الاوربي ناهيك عن الجبهات الافريقية وحربها مع الصين.