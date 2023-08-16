الامام السجاد؛ قدم للمستضعفين في الارض جهاد التبيين كأعظم طريق  للحق.

سميرة الموسوي||

لمناسبة إستشهاد الامام السجاد عليه السلام ..

__ الامام السجاد عليه السلام قدم للمستضعفين في الارض ،وللاحرار ، وللمجاهدين ، ولكل ثائر من الذين تشابهت ظروفهم مع واقع الاحداث التي جرت في وبعد واقعة الطف حيث لا مقومات للثورة بصورتها العمليه..قدم أعظم طريق للحق وهو جهاد التبيين في الحرب المركبة بما فيها الحرب الناعمة التي شنها الاعداء على أهل البيت عليهم السلام وعلى الاحرار .... فالامام السجاد حشدٌ من الثوار والادباء والمثقفين والمجاهدين .. مقاتل من طراز إسلامي إنساني فريد .. وإعلامي نبيل بالغ السمو صاغ الظروف الحالكة سهاما سددها على الاعداء والمتخاذلين .. والامام السجاد أقدم منظّرٍ للحرب الناعمة وممارس لها بإسلوب جهاد التبيين ،وإستطاع أن يؤثر على العقول في أقدم حرب عقول واضحة المعالم وبالتعاون مع عمته السيدة الجريئة زينب الكبرى عليها السلام ،وكلاهما عليهما السلام شكّلا ثنائيا غير مسبوق في كتابة ملحمة الطف وترسيخها في أنصع صفحات التاريخ ، وعندئذ لم يعطِ الامام لنفسه عذرا لكي يعيش ضمن معطيات الظروف القاسية فيهادن الطاغوت ويبقى حيا سالما من الاغتيال بالسم .

__ فالصحيفة السجادية مدونة ثورية إجتماعية سياسية وليس كما يبدو ظاهريا أنها أدعية وتضرعات الى الله جل وعلا فحسب لتحسين الاوضاع وإطالة العمر بالصحة في الابدان ، ولكنها في العمق تؤسس وتدعو الى الثورة ومقاومة الغاصبين والطواغيت .

__ والامام المحارب ،المجاهد بالتبيين حفظ نور الحق في قلبه ثم أشرق به على البشرية ليشرح لهم الملحمة الكبرى التي إنتصر فيها الدم على السيف في واقعة الطف .

__ إن الصحيفة السجادية رسالة وعي وجهاد تبيين ،ولا سيما الى المسلمين الذين تتركز عليهم مختلف أنواع الحصارات وخاصة الشيعة حيث تتضاعف عليهم الضغوط لانهم يوقنون بأن أسمى منهج للحياة التي أرادها الله تبارك وتعالى للمؤمنين هو منهج إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدالة والكرامة الانسانية ، فمدونة السجاد الثورية تصلح اليوم للاحرار لتشابه ظرفهم بالواقع الذي جاهد فيه الامام عليه السلام ، وأستشهد من أجله مسموما بأمر من الوليد بن عبد الملك سنة ٩٥هجرية .

__ ومن أجل نصرة الحق والحرية ندعو الى تأسيس منظمة توعوية تنطلق وتدار من مراكز العتبات المقدسة مهمتها تعليم جهاد التبيين والحرب الناعمة بأساليبها المتعددة وفي مقدمتها إسلوب الامام السجاد كما إتضح في الصحيفة السجادية .. وتفتح للمنظمة فروع في محافظات العراق .

... وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .

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