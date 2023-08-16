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الخطر القادم ..


حسن كريم الراصد ||

 

يعج الفيس هذه الايام بأسماء وشخصيات وهمية بدأت تنشط بشكل ملحوظ وعادت للعمل والتشويش والابلاغات من جديد بعد هدوء شهدته منصات التواصل دام لشهور مضت .. اي شيء ستنشره عن الحننند وعن أيران وعن الاربعينية سيواجهك فيلق من الذباب الالكتروني بتعليقات تشبه تلك التي كنا نواجهها أيام جائحة تشرين ..

 وعودة هذه الظاهرة توحي بأن هنالك عمل وحركة بانت طلائعها تتهيأ لحدث مهم وفوضى جديدة ..وان  دخلت صفحات هؤلاء ستجد أسماء وهمية بلا صور وبلا منشورات ولا أصدقاء ومن لم يغلقوا صفحاتهم فجلهم يقطنون مدن غربية وتركية وبأعمار شابة يبدو انها وجبة جديدة من خريجي معهد الصحافة والسلام البريطاني ممن ارسلوا واعدوا في ما يسمونها منظمات مجتمع مدني وما هي الا مراكز معلومات وتجسس تابعة لسفارات غربية أهمها هولندا والسويد والدنمارك ..

 أنها خلايا نائمة أستيقظت الآن لتدق ناقوس خطر فذلك علامة لدخولنا مرحلة جديدة من المؤمرات على البلد كما تعودنا وعهدنا ذلك في صفحات التآمر السالفة ..

 ولو أمعنا النظر ولو أن لدينا معاهد دراسات حذقة ومتنبهة لما يجري لوجدنا أن معظم مشتركي الفيس يشكون هذه الايام من حظرهم الغير مبرر والمتكرر ومن دخول مجاميع هي بالحقيقة ذباب الكتروني على منشوراتهم للتشويش وذلك ما يثبت ما تقدمنا به .

أنها محاولة من منظومة دولية تعد لحدث وامر ما وما يجري هو أقلاق وترهيب للصفحات المخالفة للتقليل من منشوراتهم وللحذر الذي يؤدي الى الاحجام عن ابداء الاراء وكما جرى في حقب التآمر السابقة .

 وقد يكون الحدث القادم ليس في العراق لكن له مساس بالحننند وداعميه كأن يكون في لبنان وسوريا بلحاظ حركة البوارج الاميركية المكثفة وكذلك سحب سفراء بعض البلدان من بيروت وما يجري في فلسطين .

وما يجري في شرق سوريا من اعداد لمسرح عمليات مبهمة .. وقد تكون صفقة تبادل المحجوزين بين ايران والبيت الابيض مجرد عملية تخدير لحدث كبير وخطير قادم  .. والله العالم

 

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