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العراق .. الأرض القلقة!..


ا.د.جهاد كاظم العكيلي ||

 

ربما يكون إختيار مصطلح (الأرص القلقة) عنوانا لمقالنا هذا غريبا نوعا ما، وربما يكون خارج مفهوم الجيولوجيين المُهتمين بطبيعة الأرض وتركيبتها الجغرافية،   لكن الوضع السياسي والأمني القائم حاليا يطغي أحيانا على البقعة الجغرافية ويسلبها حالة الإستقرار الدائم، وهو ما ينعكس سلبا على طبيعة الحياة السائدة في العراق وإستمرارية العيش فيها بسلام ..

ومعلوم أن بقعة العراق الجغرافية كأرض تشكل أهمية إستراتيجية وإقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، وعلى ضوء المعطيات الجديدة المطروحة على الواقع الدولي تحول العراق إلى تجاذبات السياسة الأمريكية ــ البريطانية يُقابلها الجيران الإيراني والتركي والكويتي، غير أن السياسة التركية والكويتية لا توجد لديهما تقاطعات مع الجانب الأمريكي فيما يخص العراق، بل أن امريكا تغض الطرف عن تدخلات تركيا والكويت في العراق وإستفزاز الشعب العراقي بقصة المياه والحدود وتجاوزهما المستمر عليه ..

وبالمُقابل فإن الجانب الإيراني يُشكل مصدرا كبيرا لتهديد امريكا وبريطانيا في العراق، وذلك بحكم التداخل في العلاقات العراقية ــ الإيرانية على مختلف الأصعدة السياسية والإقتصادية، ما حوَّل ارض العراق لأن تكون قلقلة وفقا لتصورات السياسة الخارجية الخاصة بمصالح الدول في العراق، وقد إنعكس هذا الأمر بشكل سلبي على واقع السياسة العراقيه الداخلية لعقدين من الزمن من دون أن نجد معالم واضحة وخطط مبرمجة للنهوص بالعراق ..

إن الحالة العراقية القلقة هذه ساعدت على زيادة إهتمام الدول للتدخل في بالشأن العراقي، وكانت تعمل ولا تزال على أن يظل الشأن العراقي المتعلق بأرضه ومياهه وثرواته الإقتصادية يسوده حالة عدم الإستقرار، وذلك من اجل ضمان هذه الدول وجودها المستمر لفرض وصاياها على العراق والعراقيين ..

وبهذه السياسات تم حرمان الشعب العراقي من كل الخيارات التي تضمن له حياة حرة كريمة، وأضعفت من قدراته الأساسية التي تساعده في بناء ركائز البلد الإقتصادية والعمرانية ما ولدت ظهور نزعات داخلية عند البعض للإمعان في الفساد السياسي والإداري والإقتصادي، بل إندفع البعض بممارسة السياسية الجهوية بالميل تجاه منطقته من دون العمل ضمن منظور العراق جغرافية ذات ارض واحدة وكيان مستقل بحد بذاته ..

بمعنى أدق وهو ظهور النزاعات الفردية لدى بعض السياسين  للهيمنة والتفرد بهذه الأرض القلقة يتطلب من المعنين بالحكومة كبح جماح هذا النوع من التوجهات لكي لا تتمكن الدول الخارجة عن العراق ببسط نفوذها بشكل كامل، ليصبح العراق مناطق متفرقة يتربع عليها اشخاص تحكمهم النزعات الشخصية في الهيمنة وتفرقة شعب العراق ..

 

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