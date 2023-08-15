الأنساب بين الوراثة والأحساب

منهل عبيد الأمير المرشدي ||

إصبع على الجرح ..

مما لا شك فيه انه يتم تمكين علم الأنساب الجيني من خلال أنماط الوراثة وتشكل الجينات الركن الأساس في عالم الانساب . وضمن هذا السياق فأن اكبر مناقق في تأريخ الإنسانية كان يدعى (شبث بن ربعي ) وكان معروفا يين القبائل العربية في زمن الجاهلية بصفة النفاق . دخل الإسلام في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله . اي انه صار من ضمن الصحابة الذين عاصروا الرسول الاعظم . لكنه ما لبث ان إلتحق بسجاح التي إدعت النبوة ومن بعدها إلتحق بمسيلمة الكذاب واصبح المؤذن في معبد دين مسيلمة . عاد نادما تائبا إلى الإسلام بعد قتل مسليمة الكذاب وعاد صحابيا اسوة ببقية الصحابة العدول . شارك في معركة القادسية بعهد عمر بن الخطاب ثم بايع عثمان بن عفان في بداية خلافته . لم يلتزم طويلا ببيعته لعثمان فخالفه

وشارك مع من ثاروا عليه واشترك في قتله . عند تولي الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام الخلافة

وقف شبث بن ربعي إلى جانب عائشة زوجة النبي في حرب الجمل رافعا قميص عثمان ضد الإمام علي عليه السلام .. بعد ان انتهت معركة الجمل كان ضمن التائبين والعائدين تحت ولاية الإمام علي عليه السلام إلى ان جائت معركة صفين لمواجهة ردة معاوية بن ابي سفيان حيث كان شبث مع جيش الإمام علي الا انه عارض التحكيم ثم إلتحق بالخوارج ضد الإمام علي (ع). . بعد القضاء على الخوارج جاء من جديد

فبايع الإمام علي ثم

بايع معاوية بن أبي سفيان بعد إستشهاد الإمام علي(ع) . في عهد يزيد بن معاوية كان شبث في الكوفة فكتب إلى الإمام الحسين(ع) وبايعه.

*ثم عاد ليبايع يزيد بن معاوية وكان على رأس المنافقين الذين فرقوا الناس عن مسلم بن عقيل في الكوفة . جائت واقعة الطف في كربلاء فكان شبث بن ربعي قائد الرجالة في المعركة ضد الإمام الحسين عليه السلام ثم قاتل سليمان بن صرد الخزاعي في ثورته ضد يزيد بعد الواقعة ثم زار مصعب بن الزبير ووقف معه في القتال ضد المختار الثقفي ويقال انه هو الذي حز رأس المختار بعد مصرعه في مسجد الكوفة .

مات ستة 687 هجرية عن عمر تجاوز التسعين عام من الدجل والنفاق والكفر والخسة والنذالة*.. ختاما نعود لعلاقة الأنساب بين الجينات الوراثية في عالم الأحساب حيث تشير التوقعات انه اذا تم إجراءتحليل (DNA) للحامض النووي لمن اعرف وتعرفون ولمن اعنيهم ممن ملأوا القلب أسى فإن ما لا يقل عن 99,9% منهم يعود في نسبه وحسبه الى الشبث بن ربعي ..

والله اعلم .