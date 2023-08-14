المقالات

هيـنة لينة وقفة مع فلسفة الفطرة

80 2023-08-14

د.أمل الأسدي ||

 

الأطفال يحفظون كل ما يسمعونه وإن لم يفهموا معناه، يُحفَر في ذاكرتهم، ليس الكلام وحسب!! وإنما مشهدية اللحظة كلها، لهذا ما زلت أتذكر  عبارات جدتي السيدة زكية أو  "الملا زكية رشيد ابو النشا الخفاجي"  التي كانت تحفظ الأولاد  القرآن الكريم في شبابها وكان بيتها كالكتاتيب العامرة بالمحبة، كانت جدتي تردد عبارة وترفع يديها  بالدعاء  وتقول: ( هينة لينة) وتردد عبارة أخری وهي:(ربي لا علی أرضك ولا علی عبدك) رحلت جدتي عام 1988 وبقيت صورة أمي  وحزنها علی جدتي ماثلة أمامي، وبقي كلام الجيران راسخا في ذهني وهو" بالعافية عليها بالعافية" وبعد أن كبرت أدركت أن لجدتي فلسفةً عميقة، فلسفة إنسانية إسلامية، فلا يوجد لدی الإنسان  ماهو أهم من العافية، فهي الكفيلة بحفظ مكانته وحفظ كرامته، ومن دونها يصبح حجرا ثقيلا، يستثقله الآخر وتستثقله الأرض!!  أدركت أن سيدة الفطرة المبجلة كانت تطلب من الله كنزا نفيسا، وقد  قال الإمام الصادق(ع):(العافية نعمةٌ خفية، إذا وُجدَت نُسيت، وإذا فُقدت ذُكرَت)).

أدركت معنی" هينة لينة"  التي كانت  تقولها في قيامها وقعودها، فهي تطلب من الله أن يهوّن عليها سكرات الموت، ويسهل عليها لحظات الانتقال  الی  العالم الحقيقي  الدائم، حتی لا تتعرض الی صدمة ذلك الزائر الحتمي المباغت! وقد قال رسول الله الأعظم(صلی الله عليه وآله):(( أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكر ذكر الموت، فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة))

أدركت ياجدتي،قول الناس "بالعافية عليها"  فقد أثمرت دعواتكِ وتحققت الـ( هينة لينة)تحققت بفطرتك  ونقائك من دون دراسات وشهادات وكتب ودورات  وفضائيات وبرامج وهواتف نقالة!!

جدتي، رحلت ومازلت أشم رائحة" المكينة وأستعذب طعم " الچاي المخدر"عليها، ومازلت أحفظ حكمتك

" هينة لينة"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا في حقيبة الشيطان !
أحلام الإمبراطورية الضائعة
هل تُنعش زيارة أردوغان مايعانيه النهران؟!
ضيوف مقبرة وادي السلام
أما آن لهذا التاريخ أن يُركل ؟؟
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
علويون في الشعارات وأمويون في السلطة .
ثنائية الصوت والقلم..!
هيـنة لينة وقفة مع فلسفة الفطرة
عندما يصوم القلم.،!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
فيسبوك