إياهم أعني..!

منهل عبدالأمير المرشدي ||

اصبع على الجرح ..

بعيدا عن دهاليز السياسة واكاذيبها ونفاق زعمائها كان الحاج محمود يمتاز بالأخلاق النييلة والحس المرهف فضلا عن خفة الدم والروح الشبابية التي تؤطر كل مفردات حياته الا انه كان يعاني من سلاطة لسان زوجته رغم إنها أستاذة في اللغة العربية وتتحدث دائما وفق قواعد النحو والصرف .

حاول الحاج محمود مرارا وتكرارا ان يتغاضى عن ما يسمعه من الفاظ تستفز كرامته ويتجاوز عن ما يتلقاه منها من عبارات قاسية رغم انه يتعامل معها بمنتهى الحب والرومانسية لكنها كانت متطبعة على سلاطة اللسان والصوت المرتفع الذي يتناقض حتى مع ثقافتها المفترضة باعتبارها متعلمة واكاديمية فضلا عن كونها ابنة عمه ..

لفقد فقد صوابه واضفت تداعيات لسان زوجته تؤثر حتى على صحته وساءت عافيته مما اضطره اللجوء لأحد اصدقائه المقربين ويبوح له بهمومه ومشكلته مع ابنة عمه التي أمست نقمة عليه ومصدر خوف ينتابه كلما توجه الى البيت .

استمع اليه صديقه وطلب منه ان يتحمل ويصبر وان يكون مسرفا معها في مفردات الحب والرومانسية عسى ان تتأثر بالغزل مثل كل النساء قي الارض .استمع باصغاء الى نصيحة صديقه ووعده ان ينفذ كل ما جاء فيها .

في اليوم الثاني أنهى الحاج محمود عمله وكان متعبا جدا ويشعر بالجوع والارهاق وفي حالة نفسية يرثى لها . وصل بيته وطرق الباب وفتحت له زوجته فماأن رآها حتى قال لها انا احبك .. نظرت اليه بعين غاضبة واستدارت عنه وتوجهت الى المطبخ فلحقها الرجل مذهولا متعجبا وقال لها : ما بك دوما في حالة حرب معي وهل قلت كلاما خاطئا ؟؟

التفتت اليه وصاحت بوجهه : نعم انك لا تقول الا الخطأ منذ اول ساعة رأيتك وجهك بعيني وهل سمعت منك يوما كلاما صحيحا ؟. تحمل الرجل ما سمعه منها وهو معتاد عليه طوال حياته معها وتحلى بالصبر الذي اوصاه به صديقه وقال لها .

وهل قلت كلاما خطأ يا حبيبتي . الم اقل لك انا احبك .؟؟ قالت له نعم كلامك خطأ والف خطأ فأنت لا تحبني لوحدي فقط وسأشرح لك في التفصيل والإعراب . كلمة (احب) فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره انا والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به فالمفعول به حكمه التأخير ولو كنت تحبني لوحدي فقط لقدمت المفعول به وبذلك يفيد القصر علي فتقول إياك احب اما قولك انا احبك فتعني انك تحبني وتحب غيري .. ا

شرأبت عيون الرجل وتوافق التعب الذي يعتريه مع الغضب الذي حل عليه وبقي فمه مفتوحا مبهورا مما تقوله زوجته وما ان عاد اليه رشده حتى قال لها إياك أطلق .. أخيرا وليس آخرا ليت ساسة اليوم بحكم زوج الحاج محمد وليتني محمودا لأجمعهم بالنسق والتواتر حسب حجم الكرش ولمعان الصلعة واصرخ بوجههم شلع قلع ..

إياكم اطلق .. أياكم ألعن .. واقول الفاسدين الجبناء العملاء .. إياكم أعني ...

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