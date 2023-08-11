المقالات

نزهة الخادم ..


مازن الولائي ||

 

٢٤ محرم ١٤٤٥هجري

٢٠ مرداد ١٤٠٢

٢٠٢٣/٨/١١م

 

     بينما نتحدث كعائلة أنا وأولادي وكناتي لأن الموسم الإلهي والروحي بدأ، والبعض يتحدث عن نواقص ومعوقات! حتى قالت كنتي بابا نحن في وقت الزيارة كأننا في سفرة ترفيهية أو ما يعادلها! وهنا قدحت في ذهني عنوان المقال، وتذكرت السرور الذي ينتاب أسرة الخادم وأهل الموكب، ويتركز السرور وتنشرح النفس كلما ازاد عدد السائرين واختنقت الغرف والساحات في البيت، بل يعلم الله تعالى في بعض ليالي الذروة متر للجلوس لا يتوفر. اما على صعيد النساء وعملهن الكثير والمتنوع والذي يعتبر أساس كل نجاح الخدمة في الموكب، والحديث عن التعاون واشتراك كل من تأتي من النساء الزائرات ايرانية وغيرها وروح التعاون والاشتراك في صنع فنون الأكل والشراب مما يخرج أصحاب الموكب أو بيت الخادم وينقلهم الى عالم من سعادة وانشراح روحي ننسى معه كل الألم والتعب والحزن من وجود المعوقات، بالتالي تشكّل الاربعينة لدى الخدّم سفرة أنس تتذوق معها كامل العائلة شهد الخدمة وعسل الترحيب الذي معه تنمو قدرات بناتنا الصغيرات اللاتي يأتين مع امهاتهن والعوائل وبالضبط يصبح الموكب مركز تدريب للرجال والنساء، والشعور بالتقديم وتبديل المزاج إلى عالم من الجمال الروحي العفيف، خاصة تلك المواقف التي تصادف الكثير من المواكب والخدم التي تعّتبر دروس مركزة مضغوطة معها ترتفع الأرواح وتسمو إلى مستوى يتقبل بركات والطاف تلك اللحظات، اللحظات التي يصبح مختلف الشيعة وحتى من لا نعرف لغتهم والألفاظ لكن عيونهم وقلوبهم الطربة أعظم ترجمات المشاعر تصبح عائلة واحدة اسمها عائلة الخدم ..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجاهلية والحنين لزمن الذل..!
العراق بين داعش العسكر وداعش الجندر …
الثالوث السياسي العراقي
من التوفيقات الإلهية قبول النصيحة..
نزهة الخادم ..
أهمية الخطاب الفكري في عصر التفاهة والشذوذ.
لم نر منهم اي شىء !
اغلقوا الابواب بوجه الشيطان الاكبر..!
طريق الكرامة في خطر..!
نافع بن هلال الجملي، أسوة للمنتظرين.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فيسبوك