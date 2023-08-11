سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!

باقر الجبوري ||





كثيرا ما كنا نسمع من المنابر الحسينية الواعية و المثقفة ان زبدة المشاركة في المجالس أو الشعائر الحسينية عامة هو لمعرفة وتشخيص ( يزيد او عمر ابن سعد أو شمر ) زماننا والتبري منهم وكذلك معرفة من يمثل خط الامام الحسين عليه السلام وثورته باعتبار ان معركة الطف لازالت قائمة ( سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامة )!!!

جميل جدا !!

وهنا اقول .. قبل أيام مر علينا يوم العاشر من المحرم وأعتقد أن واحدة من اهم الشعائر التي تعودنا عليها في ذلك اليوم هو تأدية شعيرة ركضة طويريج .

والحمد لله انني كنت حاضرا مع انني لم استطع الركض بسبب الحالة المرضية التي أمر بها حاليا !

في تلك الشعيرة كانت اصوات الشعارات والردات الحسينية الحماسية تذاع فيها مابين الحرمين وداخل الحضرتين بطريقة تراجيدية تسحبك نحوا عرصات الطف في يوم العاشر من المحرم !!

حرملة قتل الرضيع !!

يعباس جيب الماي لسكينة !!

عمر ابن سعد قال لجنده انزلوا واريحوه ( يعني اقتلوا الحسين ) !

الشمر جلس على صدر الحسين ووو !

احتراق الخيم وهروب النساء والاطفال الى الصحراء !

قصص واقعية عن الجريمة وعن شخصيات القتلة الذين شاركوا بالمجزرة كنا ولازلنا نسمعها منذ عشرات السنين من الواجب معرفتها وليس عندي اشكال في ذلك !

المهم !!

المشاركون دخلوا الى الحضرة الحسينية المطهرة ومنها الى ما بين الحرمين ثم دخلوا الى حرم مولانا ابي الفضل العباس عليه السلام وخرجوا منه لاطمين منهكين تملأهم الحسرة والحزن لهول المصاب !!

المشكلة ... أننا لم نسمع من ( منصات الرواديد ) أي شعار أو ردة حسينية واحد ضد ( الشيطان الاكبر ) او اي تعريف بيزيد او شمر هذا العصر حتى نفهم ويفهم الناس المقصد الحقيقي من هذه الزيارة !!

والا فتكليفي الحقيقي والواقعي الان هو الوقوف بوجه يزيد زماني او من يمثله او من يمثل الشمر ( عليهم لعائن الله ) وليس سب يزيد ابن معاوية الذي مات قبل ( ١٤٠٠ ) عام !!

السوال هنا هو ( يعني احنة فقط جاي نزور ونعزي باستشهاد شخصية قتلت ظلما وعدوانا قبل ١٤٠٠ عام ) وبس !!

لو احنة جايين حتى نفهم لماذا قتل الحسين !!

وعلى ماذا قتل الحسين !!

ومن قتل الحسين !!

ومن يمثل الامتداد الفكري ( السياسي والديني ) لذلك القاتل في عاصرنا الحاضر !!

صح لو لا ... !!!

اعصوبها براسي وقولوا كفر !

ومع ذلك فاريد جوابا لسؤالي !

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