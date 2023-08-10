المقالات

الدب والنعال..!

79 2023-08-10

حمزة مصطفى ||

 

هذا ليس عنوان رواية لكنه يصلح أن يكون. فكل عناصر السرد "على كولة" الإخوة نقاد الحداثة متوفرة. الدب في الطائرة حكاية مشوقة يمكن للكاتب أن يلعب على أعصاب الركاب وهم في الجو لنحو ساعتين هي الرحلة بين بغداد ودبي, والدب تحت أقدامهم مرزوما مع حقائبهم. أحداث ووقائع كثيرة يمكن أن يناور بها الراوي العليم بين مقاعد الركاب داخل الطائرة ومكان شحن الحقائب حيث يستقر الدب بإنتظار الوصول. النعال في الحارثية مرة وفي طوكيو مرة أخرى. وبين المكانين تروى وقائع مشوقة لكل منها عناصر شد وجذب تغري القارئ بالمتابعة طالما أن الأبطال مختلفون. سياسيون كبار, سفراء, فاشنستات, شخصية غامضة هي مالكة الدب تزيد من الحبكة وتجعل القارئ متلفها لمعرفة هذه الشخصية الأجاثتية الكريستية.وحتى تكتمل عناصر التشويق لابد من العودة الى حدث سابق يربط بما هو لاحق. فالخيال الروائي يتسع لكل المتناقضات المتشابهات. الحدث السابق بطله سفير أيضا يظهر في لقطة شهيرة مستقبلا بالدشداشة في أحد صالات الفنادق في نواكشوط مطربة شعبية. لماذا يستقبل سفير ضيوفه بالدشداشة وسفير آخر يستقبلهم بالنعال؟ ليس من حقك أن تسأل. الجواب الوحيد الذي عليك أن تعرفه و"تلصم" هو المحاصصة. فالمحاصصة لا الكفاءة هي التي تحدد شكل السفير وطوله وعرضه وأين يصلح سفيرا. هل يجيد لغة؟ ليس مهما. أقصد العربية وليس لغة أخرى. ليس مهما. المهم إنه "خوش ولد" وربما "إبن حمولة" ويا .. "إبن الحمولة علي أشبدلك".يجيد إرتداء الرباط؟ "شلك بهالسالفة".

ماينطبق على أبي دشداشة ينطبق على سفيرنا في طوكيو أم "أشباه الموصلات" الذي إستقبل ضيوفه بالنعال. "هسه لو شحاطة أرحم". ولأننا كنا على مدى الأيام الماضية مشغولين بواقعة النعال في الحارثية التي لاتزال إرتداداتها السياسية والمجتمعية قائمة حتى الآن فقد وجدنا من الصعوبة "تفويت" نعال السفير. وزارة الخارجية لم تدل بدلوها ولم توضح لكن هناك من أدلى بدلوه ووضح بأن الأمر يمكن أن يكون متعلقا بتقليد ياباني يقضي بخلع الأحذية عند الباب والدخول حفاة. هذا التقليد لدينا نحن أيضا لكن بحدود. مع ذلك فإن لهذا التقليد بروتوكول ايضا. ففضلا عن كون السفير إستقبل ضيوفه في منزله أو مبنى السفارة وهي أرض عراقية فهو ليس ملزما بإتباع تقليد ياباني .

ولو إفترضنا إنه أراد أن يقلد اليابانيين بلبس النعال لا بإختراع أشباه الموصلات فإنه كان يمكنه أن يبلغ المصور مراعاة ذوق الرأي العام بحيث تظهر الصورة حاجبة للنعال. أو كان بمقدوره أن يرتدي الزي العراقي , الدشداشة والعقال مع شحاطة مرتبة ويستقبل ضيوفه .. ويادار مادخلك شر. أما الدب فقصته "مشربكة".

 لم يعرف الرأي العام الذي إنشغل به لمن عائديته. وهل هو ذاهب الى دبي أم قادم الى بغداد؟ ومن المسؤول عن طريقة شحنه بالقفص بحيث تمكن من كسر قفصه الخشبي  وإرعاب الركاب؟ كل هذه الأسئلة لم يجب عليها أحد وبقيت عائمة تبحث عن إجابة في وقت تنقلت الأحداث مترابطة بنوع من الحبكة الفريدة بين موريتانيا واليابان ودبي وبغداد. والبادي .. ليس أظلم دائما.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حديث الثلاثاء..كيف نسترد الفاقد الحضاري؟!..
معامل المياه لن يشرب منكم الضامي..!
الأمم المتحدة والبنك الدولي يعلنان: أما السماح للشواذ والجندر أو استعدوا للعقوبات...
التغيير الامريكي المزعوم وضرورة الاستعداد والردع العراقي
وجبة فكر،،، الرجولة السامة.
لي اسطري ولكم مابينها من سطور..!
تأثير التنشئة الأجتماعية في السلوك السياسي
واحد صاعد واحد نازل..!
الدب والنعال..!
من يقف وراء اعمال العنف واثارة الفتنة في العراق ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فضائل الحسين بن علي : مقال جميل يتحدث عن سيد شباب أهل الجنة وابن سيدة النساء، وسبط سيد الأنبياءﷺ وخامس أهل الكساء، ...
الموضوع :
فضائل الإمام الحسين (ع) في كتب أهل السنة
فيسبوك