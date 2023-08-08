وهكذا سيعود الفرع الى الأصل !عاجل وخطير !!!

باقر الجبوري ||

اولا .. تحركات عسكرية كبيرة للقوات الخاصة العراقية بالقرب من الحدود العراقية الكويتية ودخول القطعات العسكرية العراقية ( انذار ج ) ودخول فرقتين عسكريتين من حدود البصرة باتجاه الكويت !!

ثانيا .. انباء عن استدعاء الطيارين العراقيين وضباط الحرس الجمهوري الذين شاركوا في غزوة الكويت الخالدة !!

ثالثا .. اعداد خطة عسكرية شاملة لتحرير الكويت وخطة لادارتها كمحافظة تابعة للجمهورية العراقية بقيادة محافظ برتبة عسكرية رفيعة !!!

رابعا .. استعدادات وتحشيدات لبعض عشائر الجنوب للدخول مع الجيش العراقي الى الكويت وذلك لكونهم ( بكل عزة لطامة )!!

خامسا .. استحصال فتاوى دينية من بعض المتمرجعين تجيز لعناصر الجيش العراقي قتل المواطنين الكويتين الذين لايرغبون بالتعاون معهم في الكويت !!

سادسا .. تشكيل فيلق كامل من عناصر ( الحواسم ) يدخلون مع القوات العسكرية لألهاء المجتمع بالنهب والسلب !

(( قد )) يكون ماذكرنا من ( همبلة ) هو السيناريوا الحقيقي لدخول القوات العراقية الى الكويت مجدداً للرد على (( فلم )) أزمة الحدود التي ادخلتنا فيها الكويت بسبب اطماعها في الحدود العراقية بحجة التخوف من الحكومات العراقية واعتقد ان هذا السيناريوا هو مايبحث عنه الكثير من جماعة الطفگة وتجار الفافون والنحاس من جماعة ( الحواسم ) بحجة الوطنية !!

ولتكملة هذا الفلم فلم يتبقى لنا الا أن نقوم بإدخال دور (( للخالة رومانسكي )) في السيناريوا لتؤدي نفس دور الدور الذي قامت به سابقتها في العام ( ١٩٩٠ ) وتطلب مقابلة ( القائد الضرورة ) لتخبره ان الادارة الامريكية لن تتدخل في اي صراع اقليمي في المنطقة !!!

وهنا لدي سؤال يجدر بنا ان نسأله لجماعة ( الطفگة ) من ابناء جلدتنا !!!

هل ستعيدون الخياة للنوات من فرقة الريف من ( المهوسجية ) كي يرددوا اغانيهم الحماسية التي اطربونا بها في القادسية ومابعدها ( هي ياهل العمارة ) و( يمة البارود من اشتمه ريحة هيل ) و( يمه يمه يماه شديت الجرغد بزنودي للوطن ياروح جودي ) كي يحفزوا ابناء الجنوب لالقاء انفسهم بالمحرقة في الوقت الذي سيقف فيه الاخرون كمتفرجين لان المعركة لاتخصهم باعتبار ان البصرة منطقة تابعة لايران ولان الكويت هي بعدهم العربي وكذا هو حال الاكراد لانهم لن يحاربوا خارج الاقليم ناهيك عن كونهم لن يخاربوا حتى اقليمهم المغتصب من قبل الاتراك والحركات الارهابية الكردية الانفصالية عن ايران !!

يعني السالفة براس الشيعة فقط !!

السؤال الثاني وعلى سبيل الفرض اننا قبلنا بهذا السيناريوا وقمنا للخرب والقتال والعودة لدخول الكويت وتحريرها من جديد !! فمن سيزود الجيش العراقي بالاسلحة والاعتدة والتجهيزات حينها لان الاعتدة والاسلحة الموجودة لدى الجيش العراقي غالبيتها امريكية المنشأ !!!

فهل تتصورون ان السعودية او الامارات او دول الخليج مثلاً ستمدنا بالسلاح في هذه الحرب!!

( او ) ان ايران هي التي ستزودنا بالسلاح كما فعلت معنا في حربنا ضد ( الجواحش ) لينتهي الأمر بمن تسلم منها السلاح للدفاع عن العراق والمقدسات الى ذيل وتبعي وولاىي عميل كما صورة الاعلام العربي والبعري البعثي أو الى سراق ثلاجات وقناني غاز في افضل الاحوال !!

زين .. و( الخالة رومانسكي ) هم راح ( توفي ) بوعده للعراق وتزوده بالسلاخ والعتاد لو تطلع من جماعة ( الحيالة ) وتگلب علينا مثلما گلبت السفيرة السابقة على صديم ابن صبحة وطگته آبوري عاليافوخ !!

بوية .. شوية استچنوا وحطولکم شکم حصوة بجيوبكم بلكت تثگلووون !

هسه احنة وين والحروب وين !

احنة دافعنة عن زينب طلعتوا تصيخون عملاء لبشار الاسد وطلعنة نحارب ضد جاحش طلتوا تصيحيون عملاء لايران وطلعتونا مقاولين وحرامية وميليشيات واغتيالات وطلعتونا حتى من الاسلام !!

وعلى گولة ذاك المعمم ( حسينهم غير حسيننا ودينهم غير ديننا )!!

مو لو مو يا خالي ..

يعني بشرفكم هسه من نطلع نحارب الكويت شراح تطلعونه !!

يا جماعة والله لوتسلمون على ريشاتكم وتسكتون هواي احسنلكم !

كلامي هذا لايعني اننا اصبحنا اصحاب مناصب و( كروش ) وليس اصحاب مطالب و( طلايب )!

كلا ... فكلامي يعني اننا لا يجب ان نكون كالشاة التي تذهب برجلها الى المقصلة ( منطقة القتل ) وهو مامطلوب منها !

المهم هنا هو الخاتمة !

وفعيدا عن ضجيج المطبلين للحروب والفتن فحقيقة مايحدث الان في ام قصر هو تنفيذ لاتفاقيات وقعها صديم ابن صبحة منذ ١٩٩١ و( رجله فوگ راسه ) !

وليس للحكومات العراقية المتعاقبة بعد السقوط فيها ( لاناقة ولاجمل ) !

ولايتحاوز فيها دورهم سوى التنفيذ وكل ما يدور هو ضجيج اعلامي سابق لاوانه ودعاية انتخابية وتسقيط سياسي لجهات معينة دون غيرها ولاتتعجبوا ان تهفوا نارها بعد ايام قليلة لنرى زوبعة اخرى في مكان اخر من الجنوب لتخبرنا عن فتنة جديدة و( عنتريات ) جديدة ومطالبات بمظاهرات ومسيرات للحرق والذبح ونصب المشانق للخونة والعملاء من الشيعة (( فقط )) بين قوسين للشيعة فقط ... !

يعني السنة والاكراد والعلمانيين والليبراليين والمدنيين وغيرهم مامشمولين بالمشانق والتخوين مع ان لهم دور كبير في كل مانراه في الساحة السياسية الداخلية او الخارجية للعراق!

بس المثل يگول ( ابوي مايگدر بس علی أمي )

والى ان تشرق علينا فتنة اخرى نقول لكم !

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