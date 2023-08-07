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لماذا 8/6 يوم استثنائي بالنسبة لامريكا


هل تعلم أن يوم ٦/ ٨ هو يوم استثنائي بهيج بالنسبة لامريكا، ففيه حققت انجازاتها الابرز في مجال حقوق الانسان، ومراعاة الطفولة، وعدم التمييز على النساء، ورعاية الشيخوخة، وكذلك موقفها من اسلحة الدمار الشامل، ناهيك عن الموقف من تجنيب المدنيين من الحروب.. يوم اعقبه يوم ٩/ ٨ فتكررت البهجة ورفع الامريكي شارة النصر.

‏وكل هذه الانتصارات تحققت في ظرف لا يزيد عن خمسة دقائق فقط.

‏ففي يوم ٦/ ٨/ ١٩٤٥ ألقت طائرة امريكية اول قنبلة ذرية تستخدم في العالم فحصدت خلال مدة هي الاقصر في التاريخ ارواح ١٤٠ الف ياباني غير المشوهين والجرحى، واعقبتها بثلاثة ايام بضربة اخرى على نكازاكي فحصدت ارواح ٨٠ ألفاً من اليابانيين غالبيتهم العظمى من الاطفال والنساء وكبار السن.

‏الرئيس الامريكي ترومان اراد ضرب المثال الاوضح لمفهوم امريكا عن حقوق الانسان، ومنظورها في مسألة رعاية الطفولة ، وعدم التمييز بين النساء فالموت وزع على التساوي مع دمعة اسف ندّت من عين امريكية على اولئك الذين تبخروا تماما ولم تبق أجداثهم!

‏حديث اسلحة الدمار الشامل كان هو مصدر البهجة الاعظم في قلب الامريكيين.

‏هذه امريكا في حروبها عادلة جدا فقد وزعت الدمار بالتساوي وحصدت الارواح بيد سحرية.

‏اذكر ذلك للاجيال التي لا زالت ترى في امريكا واحة الاستقرار العالمي، من خلال بوابة fake news 

‏بايدن قبل ايام ذهب الى هيروشيما وبكل صلافة رفض الاعتذار في داخل هيروشيما عما فعله سلفه ترومان!‏

الصور لهيروشيما من اعداد حماة حقوق الانسان الامريكية

جلال الدين الصغير

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