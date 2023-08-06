لا ( صيت )..ولا واقع !!

زيد الحسن ||

اكثر سخرية نسمعها نحن كبار السن الذين عاصرنا فترة حكم الطاغية صدام مذ كان نائباً للرئيس البكر الى يومنا هذا هي إنخداع البعض من الشباب او بالاحرى الصبية الذين اطربت لهم المسامع على الخطابات الرنانة التي كان يتغنى بها العفالقة ، خطابات فقط محتواها وحقيقتها جوفاء فارغة ، لكنها اليوم اصبحت تنتشر بين اوساط الشباب .

دعونا ايها الاخوة نتحدث بصراحة و وضوح ، مالذي يحدث مع الجارة الكويت ؟ ، انتشر فيديو قبل فترة لسادة نواب كبار الشأن وهم يستلمون العطايا والهبات من حكام الكويت ، وقد وثقت السلطات الكويتية بالصوت والصورة كل من استلم بيديه الهدية والابتسامة تعلو على وجوه نميزها بانها قد باعت شيء مهم ، لأن الذل والهوان كان حاضراً وشاهداً على سبب تلك العطايا ، في وقتها تحدث المتحدثون عن اسباب الزيارة والهدية الثقيلة الوزن الصغيرة الحجم ، لكن لم ينبس ببنت شفه السادة النواب ، كانت هناك تصريحات هزلية من بعض مكاتبهم الاعلامية لا تقنع صبي يحبو ، وبعدها حدثت ازمة اخرى بموضوع اخر انست الشارع الفضيحة السابقة ، وهذا هو حالنا ازمة تنسينا سابقتها .

اليوم التصريحات ضعيفة جداً حول موضوع الاطماع الكويتية في العراق ، اصبحت الاذاعة وصناع الرأي في الكويت لاتخشى شيء ، واصبح الاعلام الكويتي يهدد ويشتم العراق علناً وبلا خجل ، والرد العراقي الرسمي شبه معدوم ، ما السبب ؟ ، هل هناك مانخشى ضياعه بعد ان ضاع الخيط والعصفور ؟

الكويت تبني مجمع سكني في ام قصر على نفقتها الخاصة ؟ هذا كلام من مسؤول كبير في محافظة البصرة وهو يبرر الذي يحصل الان ، والله انها جريمة لاتغتفر ان يسمح العراقيون ان تبني لهم الكويت او غيرها منازل ، الا تعلموا ان المنازل هي اوطان مصغرة ، فكل انسان بيته هو وطنه الصغير ، ماالذي ينقص الحكومة حتى تتدخل الكويت وتبني مجمع في عمق مدينة ام قصر ؟، وقد تم البناء بموجب مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي ، ورغم هذا فقد تنصلت الكويت عن اتمام الصفقة الرخيصة المذلة .

كل التوغل الكويتي في العراق اسبابه الخيانة وضعف الرأي ، ولن ينسى الشارع العراقي كل صغيرة وكبيرة حدثت بعد سقوط الطاغية وان طال امدها ، وكل اتفاق قد تم تحت خيام الرشا والبيع المغموس بهدايا العار سينكشف ذات يوم وسيكون الحساب عسيراً ، هناك الكثير من الشرفاء اصحاب الخبرات الطويلة في هذا المجال يتحدثون ويحذرون من الخونة ولا احداً يستمع لهم الان ، ولكن سيحين وقت القصاص باذن الله .

الا يوجد سياسي يمتلك الجرأة ولو اعلامياً فقط ، ويصرح تصريحاً يضع فيه النقاط على الحروف ، لقد خسرنا الكثير من حدودنا مع الكويت اليوم نريد ( الصيت ) فقط ، لاننا وبصراحة اصبحنا مهزلة امام من هم لاشيء امام العراق .

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