المقالات

خامنائي يا نعمة وَجبَ شكّرها..


مازن الولائي ||

 

١٩ محرم ١٤٤٥هجري

١٥ مرداد ١٤٠٢

٢٠٢٣/٨/٦م

 

    كأن همس القوم وحيرتهم وهم ينظرون للساحة خالية من خلف يخلف المؤسس روح الله الخُميني العزيز، والنظرات حائرة والخوف يدب في نفوس منْ يعّرفون أهداف الثورة وحجم التضحيات، ومع كل ذا الإضطراب والقلق يتوقف بلحظة حينما ينظرون إلى وجه الخُميني المتلألأ والوضاء والسابح في بحر من طمأنينة لا قرار لها وفي أعماق كل واحد منهم ألف سؤال وعلامة استفهام؟! كيف وعلى من يتكل في هذه الطمأنينة؟! ويشتد الأمر كلما تدهورت صحة المؤسس ويخشى رحيله المفاجأ وحجم ما سيترك من فراغ مع ثورة لازالت فتية وطوفان الأعداء يستنفرون هممهم ويتظافرون! ليتسرب بعض مواقف تترشح من عيون ذلك المؤسس التي ترمق بحنان وحب وتقدير وامل إلى شخص اسمه الخامنائي وتبادل تلك العيون المشبعة نظرات وسرور تراه عند حورها والرموش كل قصتها وجواب تهمس به دونكم هذا الجندي - الخامنائي - ولا غيره خلف لتركة لا يتحملها إلا حكمته، وجاذبيته، وصبره، وتقواه، وورعه، ومسؤوليته التي أشّرفتُ على كل تفاصيلها، فكانت كلمة الإمام فصل خطاب الحيارى "الخامنائي أنا الذي ربيته" وهنا قطع نزاع القوم وتنفست القلوب الصعداء، واليوم شمس هذا الولي ساطعة مضيئة تمتد بشعاعها إلى كل زوايا الظلام وعتمة القهر ..

اللهم احفظ وأيد وخذ كل عمري لعمره المبارك تزيده لحظة بقاء يؤصل بها دينك الحنيف ويهيأ الأرض لولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اقسام القادة في التاريخ..!
قراءة اخرى..السعودية
لا ( صيت )..ولا واقع !!
القرآن عراقيًا..!
النيجر .. سفينة تعدد القطبيات شقت طريقها
استنفار أصحاب الطريقة (التلگرامية) في العراق ،،،
خامنائي يا نعمة وَجبَ شكّرها..
الجندرة وسيداو و(القندرة) ..!                                                  
الإمام زيد بن علي "ع" ثائر حسيني مظلوم
ثقافتنا في خطر..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فضائل الحسين بن علي : مقال جميل يتحدث عن سيد شباب أهل الجنة وابن سيدة النساء، وسبط سيد الأنبياءﷺ وخامس أهل الكساء، ...
الموضوع :
فضائل الإمام الحسين (ع) في كتب أهل السنة
فيسبوك