المقالات

الجندر في عيادة الطبيب..!


مازن الولائي  ||

 

١٥ محرم ١٤٤٥هجري

١١ مرداد ١٤٠٢

٢٠٢٣/٨/٢م

 

   معلوم أن مكان أو عيادة الطبيب هو المكان الذي يكون مقّصده عن علة أو مرض في الغالب يشكو منه الإنسان فيذهب للبحث عن دواء تلك العلة! وبينما نحن جلوس يغلب على الحاضرين التوجه والتوسل بالشفافي المعافي وهمس على الشفاه يخبرك تلك الشفاه أين شجنها وشكواها؟! والجلوس في غرفة الإنتظار كثير أغلبه نساء ومختلف الحالات الحرجة منها والمتوجعة التي تسمع لها أنين وحزن من الألم!

 ومن ضمن تلك النساء مجموعة من النساء جمعت فيهن المتناقضات هن خمسة ثلاث محجبات الحجاب العابر! وفتاتين بعمر ١٧ أو ١٨ مكشوفات الشعر وبنطال جنز وتصرفات كأنها تصرفات شباب! حيث الكلام أمام الحاضرين بطريقة سوقية وجلوس غير مؤدب نحن رجال لا نجلسه مع عوائلنا فضلا عن أن بناتنا يجلسن كما تجلس تلك الفتاة أمام حشد من الناس بملابس غريبة أبرزت جسمها متعمدة بشكل مقرف وقذر في مدينة يفترض أن موروثها الشعبي والقيمي يمنح في الغالب الحياء والخجل! تصرفات تريد أن تقول أنا رجل وشاب مراهق ولكن بجسد امرأة وكأنها تقول لنظرات البعض الممتعض ما بكم؟!

 ألم تسمعوا بالجندر؟! أو الشواذ أنا منهم! طبعا وهناك نساء يلبسن كامل الحجاب الزينبي والفاطمي ومنهن منقبات شعرت انهن سيستفرغن ما في جوفهن جراء تلك التصرفات الشاذة في حضرة امهاتهن والرجل الذي كان أخرس لم ينطق ببنت شفة! وقتها حمدت الله سبحانه وتعالى على حجاب بناتي وقناعة النساء في القاعة والرأي جماعي على الانزعاج من ذلك الشذوذ الغير موافق لنا نحن بلد الحسين عليه السلام وشيعته..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجندر في عيادة الطبيب..!
ماذا بعد مقايضة الغاز بالنفط الاسود ؟!
القوة الظاهرة والباطنة تتدفق بقوة الجذب من الذبح العظيم....
الشهيدة أمل عباس الربيعيح رسائلٌ من عالم الآه1960- 1982
تركيا مع العراق.."إذا احترق بين جاركاجلب الماء لبيتك" !!
يسألونك..عن الحسين..!
طوبى لأرض تضمنت أجساد بلا غُسلٍ ولا كفن..!!
الجندر .. لتمتلئ الأرض ظلما و جورا
مستر يس وحدود العراق مع الكويت..!
ذكريات  ٢آب الأسود
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك