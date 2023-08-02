المقالات

الهوان في عصر القوة..!


د. علي المؤمن ||

 

   تأمل أيها العراقي ما يقوله هذا الخطيب الأموي، وهو يعبر الهجمة الشرسة المنظمة المشتركة التي قام بها التيار الأموي في العراق هذا العام، وبشكل غير مسبوق، ضد الإمام حسين وقضيته وشيعته، بكل علانية ووضوح وجرأة.

   هذا الخطيب يقول:

   1- إن يزيد وآل أمية براء من دم الحسين وآل بيته، وإن المواجهة مع الإمام الحسين لاعلاقة لها بالشام عاصمة الخلافة ولا خليفة المسلمين يزيد، وإن عبيد الله بن زياد كان يقوم بدوره الطبيعي بوصفه والي المسلمين في الكوفة.

   2- يتهم الإمام الحسين قام بحركته الداخلية، حين كانت الدولة الإسلامية وخليفة المسلمين وجيوش المسلمين مشغولة بالفتوحات الخارجية ومقاتلة الكفار وإدخال الناس في دين الله افواجاً ووحداناً.

   3- إن يزيد حقق للإسلام أعظم الفتوحات، وكانت قيادته سبباً في تسطير ملاحم تاريخية لانظير لها.

   4- إن الذي قتل الحسين هم الشيعة الذين بايعوه ثم خذلوه ثم أجهزوا عليه، وهم وحدهم يتحملون مسؤولية دمه.

   تأمل أيها العراقي؛ إن هذا الخطيب لا يلقي خطبته في عراق البعث الطائفي، ولا في السعودية أو مصر أو  باكستان أو نيجيريا، وهو ليس موظفاً في الأزهر ولا في المؤسسة الدينية الوهابية السعودية ولا وزارة الأوقاف البحرينية، ولا عضواً في جماعة طالبان، بل أنه يلقي خطبته في بلد شيعي، وتحديداً في عراق (الشراكة الوطنية)، ذي الأكثرية السكانية الشيعية الساحقة، والذي يضم الحوزة العلمية الشيعية المركزية، ويقيم فيه مرجع الطائفة الأعلى، وهو موظف لدى ديوان الوقف السني، أي أنه يستلم راتبه ومخصصاته من الدولة العراقية، التي يترأس حكومتها شيعي، وأكثر وزارئها شيعة، وتقودها الأحزاب الشيعية، ورئيس قضائها شيعي، ورئيس محكمتها العليا شيعي، ووزير داخليتها شيعي، ووزير عدلها شيعي، وقائد شرطتها شيعي، ورئيس اركان جيشها شيعي، وحشدها شيعي.

   تأمل أيها العراقي؛ لو تجرأ خطيب شيعي في بلد سني، بالتعرض للخلفاء ولمعاوية؛ فماذا سيحصل له؟!

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الهوان في عصر القوة..!
يوم من ذاكرة تلك الأيام..
عاشوراء..الخندق الأخير..!
ما سرك يا أخت عزرا !!
المدنية والوطنية عارية بلا دين
محنة الشيعة بين الدولة المُختطَفة والدولة المُنتظَرة
لماذا ( شاء الله أن يراه قتيلاً ، ويراهنّ سبايا ) ؟؟ !!
امسكوا نوعكم الاجتماعي فلقد تفرعن !!!
السيد رئيس الوزراء مع التحية ((28)) :
من البندرچية الى الجندرچية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك