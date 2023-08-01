المقالات

ما سرك يا أخت عزرا !!


باقر الجبوري ||


فمذ ( تخطفك المنفلتون ) والدنيا ليست بخير !!!

فها هي امريكا تحاسب مصارف عراقية وتقرر ايقاف تعاملاتها بالدولار كي يرتفع سعر الصرف فتضعف الحكومة العراقية أو ان ينقلب الشعب ضدها !!!

وها هي أمريكا تنشر اشاعات عن نزول قوات جديدة لها في العراق تعد بعشرة الاف مقاتل مما يعطي الامل الجديد للبعثية والجواحش بأمل استعادة الحكم !

وما سرك عند اسرائيل !!!

فمذ تخطفتك الجهات المنفلته والقرآن يحرق في كل يوم في السويد والدنمارك من جديد ومعه صورة قيادات شيعية حتى وصلوا لحرق صورة الامام الحسين عليه السلام لتكون الرسالة من ذلك ( ان مشكلتنا ليست مع الاسلام بل مع الشيعة فقط ) !!

فما سرك عند إسرائيل وأمريكا والسويد والدنمارك ومن سيلتحق معهم قريبا ليحرق القران كي يسجل أسمه في معركة تحرير ( اليزابيث ) !

وما سرك عند ( ذيول ) السفارة الامريكية !!

فمذ خطفك ( المنفلتون ) والدنيا غير الدنيا !!

والعالم غير العالم والعراق غير العراق !

مظاهرات ضد الحكومة ومقرات الح..شد بحجة الكهرباء وشتم ايران مع ان الكل يعلم ان السبب هو امريكا التي ( لاترحم ولاتخلي رحمة الله تنزل ) والتي لاتسمح بتسليم ملف الكهرباء للشركات الالمانية الرصينة ولاتسمح كذلك بشراء الكهرباء من ايران او تسليمهم مستحقات الغاز والكهرباء المصدرة للجنوب !!

فما سرك يا اخت ( عزرا ) ومذ خطفوك ونحن نسمع اصوات البعض وهم يطالبون بمظاهرات ضد الحكومة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بحجة ان الدولار يتم تهريبه الى ايران بعجلات ( اللوريات ) مع ان الجميع يعلم ان الدولار بيد امريكا وهم سبب ارتفاع سعر الصرف بسبب قلة الدولار المصدر للعراق !!

وما سرك عند اسرائيل يا اخت ( عزرا ) ومذ خطفوط والدعوات لحرق السفارات وتهديد الهيئات الدبلوماسية الدولية في العراق نراها قائمة على قدم وساق والعجيب انها تصدر من نفس الجهة التي كانت تطالب سابقا بحماية السفارات وإبعادها عن الصراعات في العراق عندما كانت تقصف السفارة الامريكية (الحنونة ) !!!

وما سرك يا اخت ( عزرا ) ونحن نسمع ونرى منصات التواصل تزدهر بشتم وسب شخصيات شيعية بحجة انهم يدعون للجندرةوذلك للتشويش على أسرار علاقاتك العجيبة مع أحد التيارات الدينية مع ان مسالة الكلام في الجندرة كانت منذ اكثر من اربعة سنوات وليست اليوم !!

يعني اليوم يالله طلعت غيرتكم وتدينكم !

والله عجيبة .. وهاي وين وذيج !!

فماسرك يا اخت ( النتن ... ياهوا ) !!

العالم كله يحترق !!

لاجل عينيك وما أنت ( الا ) صحفية بسيطة تحمل اوراق الحب الخضراء وتهديها لمن يبيع الوطن في سوق النخاسة !!

فقدمت الى العراق بحواز سفر وهوية مزورة وشاركت في مؤتمرات وتشرفت بمقابلة قيادات وسياسيين وجلست معهم ودعمت ماليا ( من جيب الخلفوچ ) منظمات مجتمع مدني اسلامية وغير اسلامية وقدمت الدعم الى ثورة تشرين الخالدة والداعرات والداعرين فيها فكنت ( تسرحين وتمرحين ) فيها وفي محافظات العراق مثل ( البلبل الفتان .. يطير عالاغصان ) دون رقيب ولاعتيد ولاسؤال ولااستفسار لجنابك الكريم من قبل أي دائرة امنية او استخبارية أو سيطرة أمنية ودون ان تكوني محاطة بمن يحميك من الحمايات او الجكسارات !

فما سرك يا اخت عزرا !!

( أو ) بالاصح يجب أن نتسائل ( ماذا تحملين في جعبتك من أسرار لتهتز العروش في العالم لاجل اطلاق سراحك وقبل أن يكشف المستور )

إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب !!!!!

فما سرك ايتها ( الطيبة )!!

 

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما سرك يا أخت عزرا !!
المدنية والوطنية عارية بلا دين
محنة الشيعة بين الدولة المُختطَفة والدولة المُنتظَرة
لماذا ( شاء الله أن يراه قتيلاً ، ويراهنّ سبايا ) ؟؟ !!
امسكوا نوعكم الاجتماعي فلقد تفرعن !!!
السيد رئيس الوزراء مع التحية ((28)) :
من البندرچية الى الجندرچية..!
الخارجية العراقية خارج نطاق الخدمة.
دوائرنا و(ودوخة )البحث عنها
عندما تتناطح الابل !؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك