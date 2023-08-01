ما سرك يا أخت عزرا !!

باقر الجبوري ||





فمذ ( تخطفك المنفلتون ) والدنيا ليست بخير !!!

فها هي امريكا تحاسب مصارف عراقية وتقرر ايقاف تعاملاتها بالدولار كي يرتفع سعر الصرف فتضعف الحكومة العراقية أو ان ينقلب الشعب ضدها !!!

وها هي أمريكا تنشر اشاعات عن نزول قوات جديدة لها في العراق تعد بعشرة الاف مقاتل مما يعطي الامل الجديد للبعثية والجواحش بأمل استعادة الحكم !

وما سرك عند اسرائيل !!!

فمذ تخطفتك الجهات المنفلته والقرآن يحرق في كل يوم في السويد والدنمارك من جديد ومعه صورة قيادات شيعية حتى وصلوا لحرق صورة الامام الحسين عليه السلام لتكون الرسالة من ذلك ( ان مشكلتنا ليست مع الاسلام بل مع الشيعة فقط ) !!

فما سرك عند إسرائيل وأمريكا والسويد والدنمارك ومن سيلتحق معهم قريبا ليحرق القران كي يسجل أسمه في معركة تحرير ( اليزابيث ) !

وما سرك عند ( ذيول ) السفارة الامريكية !!

فمذ خطفك ( المنفلتون ) والدنيا غير الدنيا !!

والعالم غير العالم والعراق غير العراق !

مظاهرات ضد الحكومة ومقرات الح..شد بحجة الكهرباء وشتم ايران مع ان الكل يعلم ان السبب هو امريكا التي ( لاترحم ولاتخلي رحمة الله تنزل ) والتي لاتسمح بتسليم ملف الكهرباء للشركات الالمانية الرصينة ولاتسمح كذلك بشراء الكهرباء من ايران او تسليمهم مستحقات الغاز والكهرباء المصدرة للجنوب !!

فما سرك يا اخت ( عزرا ) ومذ خطفوك ونحن نسمع اصوات البعض وهم يطالبون بمظاهرات ضد الحكومة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بحجة ان الدولار يتم تهريبه الى ايران بعجلات ( اللوريات ) مع ان الجميع يعلم ان الدولار بيد امريكا وهم سبب ارتفاع سعر الصرف بسبب قلة الدولار المصدر للعراق !!

وما سرك عند اسرائيل يا اخت ( عزرا ) ومذ خطفوط والدعوات لحرق السفارات وتهديد الهيئات الدبلوماسية الدولية في العراق نراها قائمة على قدم وساق والعجيب انها تصدر من نفس الجهة التي كانت تطالب سابقا بحماية السفارات وإبعادها عن الصراعات في العراق عندما كانت تقصف السفارة الامريكية (الحنونة ) !!!

وما سرك يا اخت ( عزرا ) ونحن نسمع ونرى منصات التواصل تزدهر بشتم وسب شخصيات شيعية بحجة انهم يدعون للجندرةوذلك للتشويش على أسرار علاقاتك العجيبة مع أحد التيارات الدينية مع ان مسالة الكلام في الجندرة كانت منذ اكثر من اربعة سنوات وليست اليوم !!

يعني اليوم يالله طلعت غيرتكم وتدينكم !

والله عجيبة .. وهاي وين وذيج !!

فماسرك يا اخت ( النتن ... ياهوا ) !!

العالم كله يحترق !!

لاجل عينيك وما أنت ( الا ) صحفية بسيطة تحمل اوراق الحب الخضراء وتهديها لمن يبيع الوطن في سوق النخاسة !!

فقدمت الى العراق بحواز سفر وهوية مزورة وشاركت في مؤتمرات وتشرفت بمقابلة قيادات وسياسيين وجلست معهم ودعمت ماليا ( من جيب الخلفوچ ) منظمات مجتمع مدني اسلامية وغير اسلامية وقدمت الدعم الى ثورة تشرين الخالدة والداعرات والداعرين فيها فكنت ( تسرحين وتمرحين ) فيها وفي محافظات العراق مثل ( البلبل الفتان .. يطير عالاغصان ) دون رقيب ولاعتيد ولاسؤال ولااستفسار لجنابك الكريم من قبل أي دائرة امنية او استخبارية أو سيطرة أمنية ودون ان تكوني محاطة بمن يحميك من الحمايات او الجكسارات !

فما سرك يا اخت عزرا !!

( أو ) بالاصح يجب أن نتسائل ( ماذا تحملين في جعبتك من أسرار لتهتز العروش في العالم لاجل اطلاق سراحك وقبل أن يكشف المستور )

إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب !!!!!

فما سرك ايتها ( الطيبة )!!

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