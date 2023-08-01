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امسكوا نوعكم الاجتماعي فلقد تفرعن !!!

103 2023-08-01

زيد الحسن ||

 

الحشمة هي التحفظ الذي يحول دون قول او فعل يجرح الذوق العام او يؤذي الاخرين ، او ماياباه الادب والكرامة ، ولهذا كان الدين الاسلامي يوصي بالحشمة للرجال والنساء على حد  السواء .

كثر استهتار البعض من النساء في العراق في الفترة الاخيرة ، واقولها وانا متأكد تمام التأكد ان هذا الاستهتار يقف خلفه استهتار البعض من الساسة بعدة جوانب ، الجانب الاول ان اغلب من فقد الحشمة وعاث في الارض فساداً محمي من قبل سياسي ما ، والجانب الاخر ان كل انحلال حصل كان تحت حماية القانون والتشريعات التي تمنح شرعية لهذا الانفلات وبالطبع السياسي هو السبب .

اتذكر مقطع من مسرحية عادل امام ( شاهد ماشفش حاجة ) وهو يقول ( سايبين البيت وساكنين في اوضة ) ، لقد ترك برلماننا الموقر التشريعات المهمة التي تبني الانسان وذهب يلهث بلسان غربي خلف مصطلحات مازال الى اليوم الاختلاف في تفسيرها قائم بسبب انها غربية لاتنسجم مع واقعنا و ديننا الحنيف ، و اعرافنا وتقاليدنا ، ونسي الاخوة انهم مراقبون من الشعب برمته .

ان حالفك الحظ وكانت هناك كاميرا  تصور او شخص يصور وتنتشر قصة الاعتداء عليك من قبل ( نوع اجتماعي ) يعود الى احد الساسة ، وقتها من الممكن ان يحالفك الحظ ولا يتم قتلك او التنكيل بك ، وان لم يحالفك الحظ فانت فريسة سهلة لتجاوزات حمايات الساسة وايضا اقارب الساسة وايضا اصدقاء اقارب الساسة ، وايضا ( جندريات ) السهر لبعض من الساسة ، ولو كان لبسطاء القوم من حامي فلا يوجد غير الله سبحانه وتعالى .

حادث الاعتداء على رجل المرور ليس الاول ولن يكون الاخير ابداّ ، الشوارع تغص بسيارات تعود للسادة ( المتجندرين ) او الذين هم في طريقهم الى ( التجندر ) واقول هذا لاننا فعلا لم نعد نميز ان كانوا رجالا ام نساء ، وتعتدي هذه السيارات على كل من لايفسح الطريق امامها ، والاعتداءات كثيرة جدا ، لكنها تحدث مع البسطاء الذين يبحثون عن الستر في بلد ضاع ميزان الحق فيه ، والمصيبة انك ان وقعت ضحية لحادثة ما فانك ستندم اشد الندم انك قد ابلغت السلطات الحكومية ، لان القضية ستكون ضدك بلا ادنى شك ، لانهم يملكون المال والسلطة وانت لاتملك قوت يومك .

نصيحة ؛ انسلخوا عن كل معاهدة او توقيع قد حصل في اي وقت فيه للغرب يد ، ولا تنسوا نحن من يشرع القوانين والانظمة والشاهد مسلة حمورابي ، والنصيحة الاعمق امسكوا عوائلكم واجلسوا معهم وادبوهم واخبروهم ان مالكم سحت حرام سيذهب ذات يوم وسينكشف

المستور .

 

 

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