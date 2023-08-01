السيد رئيس الوزراء مع التحية ((28)) :

حسن كريم الراصد ||

قد تقول أنك منشغل بشؤون كبرى وملفات مهمة في أدارة البلاد ولكنك تغفل أن هذه الملفات لا تهم المواطن الفقير كثيرا مقارنة بما يواجهه في حياته اليومية . أتحسب أن مريضا يعاني الام الجسد ويراجع مستشفى حكومي كمستشفى الكندي ويطلب منه الطبيب أجراء فحص الرنين المغناطيسي فيصدمه الموظف بموعد شهرين مجانا او دفع مبلغ خمسين الف لموعد خاص وهو يعاني شدة المرض ولا يستطيع الصبر ليومين لا لشهرين أتظنه يهتم باسعار صرف الدولار او ترسيم الحدود مع الكويت او قطع العلاقات مع السويد ؟ عزيزي أن هذه التفاصيل اليومية هي من تؤرق الفقير الذي لا يتمكن من دفع مبلغ تذكرة المراجعة التي أصبحت 3000 دينار فكيف به ان وقف على غرفة الرنين وطلبوا منه 50 الفا ؟

مع العلم ان فحص الرنين في العيادات الاهلية يكلف أيضا 50 الف . أهتم بهذه التفاصيل اليومية التي تمثل حياة الفقير ولا تشغلك الامور السياسية عنها فالمريض لا يمكنه الصبر على آلامه حتى تنتهي من هذه الملفات .. ولا يخفف آلامه ترسيم الحدود مع الجوار بل أنه قد يموت قبل موعد الشهرين لفحص الرنين ...

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