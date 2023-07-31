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يا أمة المليار، من ينصر القرآن ؟!


احترام عفيف المُشرّف ||

 

في وقت بلغ فيه تعداد المسلمين 2 مليار شخص مما يعني أنهم يشكلون حوالي 25% من سكان العالم.. يتم فيه الإساءة والتدنيس لأطهر كتاب على وجه الأرض-القرآن الكريم- الكتاب المقدس للدول الإسلامية البالغ تعدادها 57 دولة المنضوية تحت سقف منظمة التعاون الإسلامي، والذي تمتد على مساحة 32,000,000كم، مع العلم أن هناك دولاً ذات غالبية من المسلمين وليست من أعضاء هذه المنظمة.

عدد كبير للدول الإسلامية وللمسلمين ومساحة جغرافيّة لايستهان بها مع موارد مهولة والتى إذا تم استغلالها كسلاح وأوقفت فإن العالم سيصاب  بالشلل التام، ولكن مع كل ما ذكرنا يوجد وهن قد أصاب الأمة حتى أقعدها وجعلها في حالة موت سريري.

 كتاب الله محفوظ من عندالله من التدليس والتدنيس، فهو الذي لايأتيه الباطل، من بين يديه ولا من خلفه، ولكن لابد لنا من وقفة لاستعراض ما يحدث للقرآن الكريم من إساءة من قبل أعداء الله وأعداء المسلمين، وإن كانوا بهذه الأعمال لايظلمون إلا أنفسهم.

مايستوقفنا هنا،  هو ما يحدث لعلماء المسلمين في كل العالم الإسلامي،

من علماء السنة بمذاهبه الأربعة، وعلماء الشيعة بكل أطيافهم،

أين هم ممايحدث للقرآن من تدنيس واستهتار بمشاعر المسلمين وبالشريعة الإسلامية، واستخفاف  بكتاب الله العزيز، ونبي الإسلام، ليس من حق العلماء السكوت، بل عليهم الوقوف أمام هذا الإجرام وإلزام الدول الإسلامية باتخاذ أقصى الإجراءت اللازمة في حق  أي بلد يسيئ للإسلام وللمقدسات الإسلامية.

 على العلماء أن يكون هم القادة في هذه المرحلة  لحماية  الإسلام من الانتهاكات،

أليس هم ورثة الأنبياء وعليهم حماية الدين من الأدعياء المبتدعين فيه، ومن الأعداء المسيئين إليه، على علماء الأمة، أن لايقفوا على الحياد فيما يحدث للإسلام، من تشويه وللقرآن مـِْن تدنيس، وللحكام من صمت مخزي، على العلماء أن يضعوا حد لمن يسيئون للإسلام، ولمن يسكتون عن هذه الإساءات.

 وعلى الشعوب الإسلامية استنهاض العلماء بكل أطيافهم الأزهر الشريف، المجلس الأعلى الشيعي، المراجع الإسلامية، رابطة العالم الإسلامي، وحثهم على عدم  السكوت والتغاضي عن مايحدث للقرآن، لأنهم هم من يمثلون الإسلام.

 القرآن الكريم  دستور حياة للعالم أجمع ولايجوز الصمت على

المنكرات التى تحدث له، يجب على علماء المسلمين التحرك بشكل عاجل  وإصدار بيان باسم الإسلام يجرم كل من يسيئ للإسلام،ويتم قطع كل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية  مع الدول التى يسمح فيها بالإساءاة وأن يتم إلزام الحكام بتنفيذ كل بنود البيان.

على علماء المسلمين، أن لا يكتفوا بخطبة الجمعة، وبالدروس التي يلقونها إثر كل يحدث يمس العقيدة،

عليهم رفع راية الجهاد لحماية الإسلام، والقرآن والمقدسات.

العلماء هم مـِْن علمونا أن من رأَ منكم منكراً فعليه أن يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وما حدث ويحدث  هو عين المنكر

العلماء هم من علمونا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس،والآن حان دورهم، أن يقفوا وتكون لهم كلمة فيما يحدث، ليكن لكم موقف ياعلماءنا ولاتتركونا نتخبط ضرب عشواء، ياعلماء الإسلام كونوا أنصار للإسلام.

 

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