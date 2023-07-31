استراتيجية العلاقة بين الشيطان والحمار..!

منهل عبد الأمير المرشدي ||

اصبع على الجرح ..

تصرفات البعض ممن يسيء للجموع ويخالف المجموع ويتجاوز المألوف ويهدد الامن ويبث الخوف يدل على اننا نعيش فعلا في زمن الربيع الشيطاني وسطوة الشيطان وتكاثر جنود ابليس في كل مكان في البيوت والمدارس والدوائر والشوارع وفوق التل وتحت التل .

وما دمنا في زمن الربيع الشيطاني وفي حكاية سمعتها من صديقي إن هناك حمار يعود لرجل شرير في القرية وكان مربوط في شجرة ويعاني منه الناس من كثرة نهيقه وتكاثر الذباب من حوله وفوق رأسه وفي أذنيه ، وفي ذات ليلة جاء الشيطان وفك وثاقه واطلقه فاسرع هائجا يرفس كل ما حوله وعاث في القرية دمارا حتى دخل بيت أحد الفلاحين وخرب كل شيء وكسر كل شيء فجن جنون زوجة الفلاح واسرعت لتخرج البندقية وأطلقت عليه رصاصة في الرأس وسقط مقتولا وكف عن النهيق . .

صاحب الحمار كان قد سمع ان هناك من فك قيد حماره فاسرع يبحث عنه لانه يخشى مما سيحدث له من مشاكل فهوى ادرى بما يميزه عن بقية الحمير من الفوضى والمشاكسة والقذارة . وصل الى بيت الفلاح فوجد حماره طريح الارض يغط بالدماء مقتولا وكانت زوجة الفلاح لم تزل واقفة وفي يدها البندقية فعرف انها هي من قتلته فاطلق عليها رصاصة وقتلها .. في هذه الأثناء وصل الفلاح الى بيته وشاهد صاحب الحمار وهو يقتل زوجته فغضب وقتل صاحب الحمار . كان الشيطان واقفا يتفرج يستمتع فيما يرى من فوضى وقتل ومقتول فسأله صديقه .. ويحك ايها الشيطان ماذا فعلت لقد ملأت الأرض خرابا وسفكت دماء الناس واشعت الفوضى .. قال الشيطان . لم أفعل شيء سوى اني أطلقت الحمار .

الواح طينية، منهل عبد الأمير المرشدي،

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