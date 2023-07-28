المقالات

قف لاتتوهم  ،،انها واقعة الطف !!

76 2023-07-28

زيد الحسن ||

 

الطف جرح نابض ، الطف مصاب و نصر و عبرة و عبرات ، الطف قضية الانسان الحقيقية ، الطف صولة الحق الضائع لدى كل سلطان جائر ، الطف رمز التضحية والبطولة ، الطف لطف السماء على المستضعفين والمقهورين ، الطف ستبقى خالدة بامر الله .

الانتقاد مسموح به في كل شيء الا في قضية الشعائر الحسينية واحياء ذكرى واقعة الطف الآليمة ، فلا احد في الكون يسمح له ان ينتقد حسينيا او ينكر عليه عمل ما ، واياك وان تسقط في هذه المهلكة ، مهلكة الناقد الاحمق الذي لايعرف شيء عن اجواء ذكرى الحسين عليه السلام ، فلقد هلك الكثيرون وهم ينتقدون حالات اعتبروها مخالفة ولاينبغي ان يفعلها الناس ، ونسي هؤلاء النقاد ان لاحق لهم في النقد بقضية الامام الحسين الخالدة .

صوت جاهل ؛ لقد قطعتم الطرق علينا بمواكبكم ؟

عن اي طريق تتحدث ؟ عن طريق المسير نحوا كعبة الاحرار ام عن الطريق نحوا اعمالكم واشغالكم الدنيوية ؟ الطريق مفتوح امامكم طيلة السنة فهل تأثرت اعمالكم لعشرة ايام ؟ ام انكم تريدون التحدث لا اكثر ، هل نسيت ان هذا الطريق قد تشرف بنصب المواكب الحسينية التي تخدم الزائرين ، المواكب التي تمول باموال عرق الكادحين ، وهمة الطيبين ، الان انت اصبحت خارج عن نصرة الحسين ولن يشار لك يوم الحشر انك كنت حسينياً وهذا هو الخسران الكبير .

صوت جاهل ؛ شعائركم اصبح فيها الكثير من الخرافات ،

جواب ؛ هل انت متأكد من هذه التهمة الخطيرة ؟ هل اكتملت لديك فلسفة الحياة كلها وتوقفت عن شعائرنا الحسينية لتبحث فيها عن ماهو حقيقي وماهو خرافة ؟ وهل انت فعلا باحث عن الحق والحقيقة ؟ ام ان لديك غايات تشبه غايات اعداء ابا عبد الله الحسين عليه السلام ؟ شعائرنا بخرافاتها التي تقولها انت اطهر وانقى واعمق بعداً عن حقائقكم في كره الامام الحسين عليه السلام ، ان مايجعلك تنطق هو الحقد المدفون داخل انفسكم المريضة ، بعد ان عميت لكم البصائر والبصيرة ، فكل عمل او حركة من اجل هذه الايام هو مردود الى الله سبحانه وتعالى وهو وحده من يحكم فيه ، فدعك من البهتان والزور وابحث لك عن مكمن اخر تحارب اصحاب الحسين عليه السلام فيه .

الحقيقة ان لا احد في الكون مسموح له ان ينتقد خدام الامام الحسين عليه السلام ، حتى العلماء لم ينتقدوا بل هم يصدرون التعليمات والتوجيهات لخدام الامام عليه السلام ، وكل من ينتقد الشعائر الحسينية اما جاهل احمق واما عدو ا للقضية ، هذه هي المعادلة الثابتة ، نعم لان القضية هي قضية واقعة الطف ، وهذه الكلمة وحدها تهز وجدان الاحرار ، اعظم الله لكم الاجر ايها الحسينيون بمصاب سيدي  ابا عبد الله .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة والأزمات المستحدثة..!
قف لاتتوهم  ،،انها واقعة الطف !!
الإمام الحسين مصباح الهدى وقود الشجرة المباركة ممهد للكوكب الدري..
صورة الحسين (ع) في وجدان العراقيين..
الحضارة الغربية تميط لثامها..!
مواجهة عدو يرتدي قناعا وسلاحا خفيا/ الأخير...
الشيعة بين الامس اليوم
دم نحر رضيع الامام الحسين وصعوده للسماء بين التشكيك والتصديق..
الشعائر الحسينية ... الخندق الأخير
وما زال الوفاء يضيق ذرعاً .. دليل الشجبِ عن قطعِ الكفوفِ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك