حيدر الموسوي ||

ماذا يعني هذا اليوم بالنسبة للشعوب الاسلامية المتعددة

في فلسطين والمغرب مثلا هذا اليوم عندهم عيد اسمه الظفر يقوم هناك الناس بطقوس على مدى فهمهم وما وصل اليهم من ان هذا اليوم هو قد نجا نبي الله موسى من الغرق وقد انتصر على فرعون ويجب الاحتفال به يقومون بطقوس من خلال بابا عاشوراء الذي يوزع الحلوى على الاطفال وفي الداخل العراقي البعض يصوم ويعتقد من ان هذا اليوم الصيام فيه هو اشبه بالواجب ويحصل على اجر وثواب كبير من دون البحث والتقصي خاصة ونحن اليوم لدينا عالم مفتوح وليس مغلق كما في السابق

اما الطائفة الشيعية فهم لديهم حزن متجدد كل عام في هذا اليوم باعتبار وقعت فيها واقعة الطف التي تعتبر الجريمة الابشع من المنظور الانساني في العالم اما المنظور الاسلامي فان كل الاوصاف والنعوت التي قيلت بحقها لا تعبر الا عن جزء مما جرى واهم مشترك عند المسلمين جميعا انه تم نحر ابن رسول الله نبي الامة الاسلامية محمد صلوات الله وسلامه عليه وهذا سبب كاف لاسدال الستار على كل اختلاف بين المسلمين

هنا نعود لطريقة التعبير عن الحزن في هذه الايام امتدادا لحديث الامام علي بن موسى الرضا بقوله ( أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قلت: يا بن رسول الله وكيف نحي أمركم؟ قال: أن يتعلم علومنا ويعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا…

وهنا النص وتفسيره واضح لا يحتاج تأويل وبالتاكيد هناك طقوس وشعائر تقام سنويا في مثل هذه الايام لكن التركيز فقط على الطقوس وترك العلم واسباب واقعة الطف وان الحسين سبط رسول الله لم يضحي بنفسه واهله من اجل امور دنيوية او من ان بعد ١٤٠٠ عام يريد فقط ان تقام له مأتم او ما نراه من الطقوس وبعضها طارئ لا يقبله حتى المنطق والعقل واختزال القضية الحسينية بهذه الامور فقط هذا خروج عن مبدا احياء الامر الذي يتحدث عن التحلي باخلاق محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم والرجوع الى الله وترك كل ما هو محرم والالتزام بالواجب وليس بالامور المستحبة

فكيف بمن هو لا يصلي ويذهب الى اقامة الطقوس

فقط او من يسرق المال العام وينهب وهو يتحدث عن ضرورة الحفاظ على اموال الدولة

ومن يطلب من الناس التزهد والاكتفاء بالقليل وهو يعيش في القصور وياكل من اجود الانواع من الطعام

هذه التناقضات التي يعيشها الكثيرين تفقد جوهر القضية الحسينية والاستمرار بالتركيز على العاطفة واغفال الناس عن ماذا يريد ال بيت الرسول من المسلمين

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