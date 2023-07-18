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بناء على طلب الجمهور..!


حيدر الموسوي ||

 

واجهة اي قطاع حكومي او خاص يمثل ركيزة اساسية والاهمية بمكانة تلك المؤسسة

الاستعلامات ركن مهم واساسي ويجب اختيار الموظفين بعناية

في احدى المستشفيات الاهلية والمعروفة ، خلال مراجعة

كان هناك ثلاثة فتيات ، من خلال طريقة الكلام والشكل والملبس تشعر انك في كوفي او امكنة خاصة جلسة طرب او قاعة حفلةوجودهن بحد ذاته يثير الاشمئزاز لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد  او يوحي انك داخل استعلامات مستشفى

سألت احد الممرضين الذي كان خدوما وطرحت الملاحظة ، قال تعال انزل معي انظر الى هذه الموظفة في الشفت الاخر المسائي

الفرق كان كبير من حيث الاخلاق وطريقة الحديث والملبس

فقلت له طيب ليش لعد مو كلهن مثل هاي الموظفة

قال كان هناك مثلها من الموظفات  لكن احد المقربين من مالك المستشفى نصحه  بجلب موظفات من نوع اخر لكي تحصل  المستشفى على زيائن اكثر عددا بين المراجعين

لان الجمهور يطلب هذا النوع ولا يرغب بفتبات محجبات او حتى سافرات لكن محتشمات بالادب والخلق

كتلة عذرا هي مستشفى لو ملهى ؟

قال للاسف ذائقة الجمهور ويجب التناغم مع هذا المطلب هذه الايام لان المستثمر ما يهمه  فقط زيادة  جني الارباح

ولا يهمه اطلاقا ان تاتي باي طريقة كانت

تخيل انه يتم انهاء عمل الموظفات السابقات لانهن محترمات ومحتشمات وخلوقات واستبدالهن بالتافهات بكل شيء

اي زمن هذا الذي نعيشه وقلبت به الموازين

 

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