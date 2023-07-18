المقالات

هل تقبل محرم؟!


قاسم ال ماضي ||

 

هَلِ اقْبَلْ مُحَرِمٌ وَجَاءَ يَزِيدُ يُرِيدُ الْبَيْعَةَ مِنَ الْحُسَيْنِ اوْ تَعَلَّقَ الرُّوسِ عَلَى الرِّمَاحِ وَهَلْ جَاءَ يَزِيدُ يَطْلُبُ  الثَّارَّ لِيَوْمِ بَدْرٍ وَجَاءَ الْحُسَيْنُ يُرِيدُ لِلدِّينِ الْخُلُودَ هَلْ جَاءَ حَرْمَلَةُ يُرِيدُ انْ يُدْمِي عُنُقَ الرَّضِيعِ وَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ يُرِيدُ انْ يَقِفُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَشْفَعُ لِمَنْ ذَرَفَ الدَّمْعَ فِي ذِكْرِ الشَّهِيدِ وَهَلْ جَاءَ الْحَرُّ يَطْلُبُ التَّوْبَ مِنَ الْامَامِ فَوَجَدَ الْجِنَّهَ قَبْلَ انْ يَسْقُطُ شَهِيدٌ هَلْ حَفَظَةٌ طَوْعَةَ الَامَانِهِ سَوِيعَاتٌ فَدَخَلَتْ تَارِيخَ الصُّمُودِ وَالْعِزُّ يَالُهُ مُفَخَّرٌ  وَلَا يَنَالُهَا الِاذْوحَظُ عَظُمٌ هَلْ نُدِبَتِ امْ الْبَنِينَ الدَّينَ بِالْحُسَيْنِ وَفَدَتِ الْعُمُرَ وَزَادَتْ عَلَيْهِ بِالْعَبَّاسِ وَاخْوَتِهِ  وَتَقُولُ يَالَيْتُ عِنْدِي الْمَزِيدُ افْتَدِي ابْنُ الزَّهْرَاءِ وَيَبِيضُ وَجْهِي وَامِنٌ  يَوْمَ الْوَعِيدِ   هَلْ عِدَّةُ الْمَوَاكِبِ سُرَادِقُ الْعَزَاءِ هَلْ جَاءَ الْخَزْنُ وَجَاءَ النَّصْرُ وَارْتَفَعَتِ الرَّايَاتُ فِي كُلِّ بَيْتٍ وَكُلُّ طَرِيقٍ تُحَاصِرُ النِّفَاقَ وَتُحَاصِرُ عِمْرَابِنَ سَعْدٍ وَشَمْرَآ وَتَقُولُ لَافِرٌ مِنْ خِزْيِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي ارْتُهُمْ فِيهِ تَطَمَسُ الْحَقِيقَةُ  فَكَانَ شَاهِدٌ وَشَهِيدٌ هَلْ لَبِسَ الِاطْفَالُ السَّوَادَ قَبْلَ الَابَاءِ وَكُلُّهُمْ يَرْدِّدْنَ ذَلِكَ

النَّشِيدُ ايَا يُحْسِينَ وَمُصَابُهُ لَمْ تُتْرُكْ امْهَتَنَا السَّوَادَ  فَجَدَّدَتِ الْحُزْنَ بِالْحُزْنِ بِذَاتِ السَّوَادِ فَفِي بَيْتِ ذَكَرٍ كَذِكْرِ  مِنِ انْصَارِ الْحُسَيْنِ مِنَ  الْحَشْدِ او سَبَايْكَرْ اوْ ذَبِيحٍ فِي طَرِيقِ الزِّيَازِهِ لِكَرْبَلَاءَ اوْ فِي انْفِجَارٍ بِغَدْرِ  ال  يَزِيدُوقُلْنَا

وَلَا حُزْنَ الْيَوْمَ سَوِّئٌ  لِلْحُسَيْنِ فَالْكُلُّ فِدَاءٌ لِتُرَابِ الطَّفِّ  الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ ذَلِكَ السَّبْطُ ابْنُ الرَّسُولِ  وَلِامَوَاسَاتِ الْالزَّيْنَبِ الَّتِي كَانَ كَجَبَلٍ بَلِ افْتَخَرَ الْجَبَلَ لَوْ شَبَّةَ بِهَا فَهِيهُ زَيْنَبُ لَااجِدَ لَهُ مِنْ شَبِيهٍ لَازَينَبَ

نَعَمْ جَاءَ مُحْرِمٌ وَجَاءَ الْحُسَيْنُ يَتَصَرَّخُ الْعِزَّ  وَيُوقِظُ الضَّمَائِرَ وَيَشْحَذُ  الْهِمَمَ لِيَوْمِ الْمَوْعِدِ حِينَ تَشْرِقُ الشَّمْسُ  مِنَ الْغَرْبِ انْهَو يَوْمَ لَيْسَ بِبَعِيدٍ

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشباب مع عاشوراء بوجدانهم
حديث الثلاثاء..عن ناعمي الملمس..!
الذكاء الاصطناعي (التكنلوجيا مصدر خوف لا امل)
بناء على طلب الجمهور..!
هل تقبل محرم؟!
لبيك داعي الله..
من أسرار المرجع الشهيد الصدر الأول قدس سرّه المظلوم في حياته ومن بعد شهادته … وقصّة آخر لقاء لي معه
لقاء بشار الأسد بمحمد السوداني.. الغايات والأهداف؟
مفهوم المواطنة
رجال الذاكرة الفيلية ( حبيب محمد كريم ) ،،!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك