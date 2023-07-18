هل تقبل محرم؟!

قاسم ال ماضي ||

هَلِ اقْبَلْ مُحَرِمٌ وَجَاءَ يَزِيدُ يُرِيدُ الْبَيْعَةَ مِنَ الْحُسَيْنِ اوْ تَعَلَّقَ الرُّوسِ عَلَى الرِّمَاحِ وَهَلْ جَاءَ يَزِيدُ يَطْلُبُ الثَّارَّ لِيَوْمِ بَدْرٍ وَجَاءَ الْحُسَيْنُ يُرِيدُ لِلدِّينِ الْخُلُودَ هَلْ جَاءَ حَرْمَلَةُ يُرِيدُ انْ يُدْمِي عُنُقَ الرَّضِيعِ وَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ يُرِيدُ انْ يَقِفُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَشْفَعُ لِمَنْ ذَرَفَ الدَّمْعَ فِي ذِكْرِ الشَّهِيدِ وَهَلْ جَاءَ الْحَرُّ يَطْلُبُ التَّوْبَ مِنَ الْامَامِ فَوَجَدَ الْجِنَّهَ قَبْلَ انْ يَسْقُطُ شَهِيدٌ هَلْ حَفَظَةٌ طَوْعَةَ الَامَانِهِ سَوِيعَاتٌ فَدَخَلَتْ تَارِيخَ الصُّمُودِ وَالْعِزُّ يَالُهُ مُفَخَّرٌ وَلَا يَنَالُهَا الِاذْوحَظُ عَظُمٌ هَلْ نُدِبَتِ امْ الْبَنِينَ الدَّينَ بِالْحُسَيْنِ وَفَدَتِ الْعُمُرَ وَزَادَتْ عَلَيْهِ بِالْعَبَّاسِ وَاخْوَتِهِ وَتَقُولُ يَالَيْتُ عِنْدِي الْمَزِيدُ افْتَدِي ابْنُ الزَّهْرَاءِ وَيَبِيضُ وَجْهِي وَامِنٌ يَوْمَ الْوَعِيدِ هَلْ عِدَّةُ الْمَوَاكِبِ سُرَادِقُ الْعَزَاءِ هَلْ جَاءَ الْخَزْنُ وَجَاءَ النَّصْرُ وَارْتَفَعَتِ الرَّايَاتُ فِي كُلِّ بَيْتٍ وَكُلُّ طَرِيقٍ تُحَاصِرُ النِّفَاقَ وَتُحَاصِرُ عِمْرَابِنَ سَعْدٍ وَشَمْرَآ وَتَقُولُ لَافِرٌ مِنْ خِزْيِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي ارْتُهُمْ فِيهِ تَطَمَسُ الْحَقِيقَةُ فَكَانَ شَاهِدٌ وَشَهِيدٌ هَلْ لَبِسَ الِاطْفَالُ السَّوَادَ قَبْلَ الَابَاءِ وَكُلُّهُمْ يَرْدِّدْنَ ذَلِكَ

النَّشِيدُ ايَا يُحْسِينَ وَمُصَابُهُ لَمْ تُتْرُكْ امْهَتَنَا السَّوَادَ فَجَدَّدَتِ الْحُزْنَ بِالْحُزْنِ بِذَاتِ السَّوَادِ فَفِي بَيْتِ ذَكَرٍ كَذِكْرِ مِنِ انْصَارِ الْحُسَيْنِ مِنَ الْحَشْدِ او سَبَايْكَرْ اوْ ذَبِيحٍ فِي طَرِيقِ الزِّيَازِهِ لِكَرْبَلَاءَ اوْ فِي انْفِجَارٍ بِغَدْرِ ال يَزِيدُوقُلْنَا

وَلَا حُزْنَ الْيَوْمَ سَوِّئٌ لِلْحُسَيْنِ فَالْكُلُّ فِدَاءٌ لِتُرَابِ الطَّفِّ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ ذَلِكَ السَّبْطُ ابْنُ الرَّسُولِ وَلِامَوَاسَاتِ الْالزَّيْنَبِ الَّتِي كَانَ كَجَبَلٍ بَلِ افْتَخَرَ الْجَبَلَ لَوْ شَبَّةَ بِهَا فَهِيهُ زَيْنَبُ لَااجِدَ لَهُ مِنْ شَبِيهٍ لَازَينَبَ

نَعَمْ جَاءَ مُحْرِمٌ وَجَاءَ الْحُسَيْنُ يَتَصَرَّخُ الْعِزَّ وَيُوقِظُ الضَّمَائِرَ وَيَشْحَذُ الْهِمَمَ لِيَوْمِ الْمَوْعِدِ حِينَ تَشْرِقُ الشَّمْسُ مِنَ الْغَرْبِ انْهَو يَوْمَ لَيْسَ بِبَعِيدٍ

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