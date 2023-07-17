المقالات

حكومة السوداني فرصة..


مازن الولائي ||

 

٢٨ ذي الحجة ١٤٤٤هجري

٢٦ تير ١٤٠٢

٢٠٢٣/٧/١٧م

 

    رغم أننا في الغالب ذاكرتنا ذاكرة السمك! كل مرة تنزل أمامها السنارة القاتلة لتأخذ من أمامها سمكة مشنوقة بطعم ومخدوعة دونما تتعظ أو تختزن في ذاكرتها هذا الخطر!!!

ومن يرجع لما قبل حكومة السيد السوداني سوف يتذكر النفق المغلق والظلمات التي لو لم يتدخل فيها لطف الله تعالى بالعباد لما وصلنا الى هذه اللحظة التي تؤرخ فيها ونكتب! يوم حركت السفارة جيوشها ومنتسبيها والخونة وكيف صالوا، وجالوا، وخربوا، وفرضوا الكثير بقوة التخريب والتهديد! ويكفي أن أذكر إخوتي بحملة إغلاق المدارس وحرق بعضها وتهديد الكوادر التعليمية! رغم أن التعليم الصحيح والحقيقي هو الحل لكل أزمات الإنسان إذا ما روعي رعاية واقعية.

   من هنا مثل هذه الحكومة ولست مدافعا عن شخص بل عن مرحلة تنفسنا بها شيء من الهدوء والعلاقات الدولية المتوازنة وفتح باب العلاقات حتى تغيرت الكثير من الموازين وقواعد الاشتباك ومنها ما كان متأثرا بالانتصار والصمود الذي حققه "دولة الفقيه" بالملف السياسي والعلاقات والتقدم العسكري والعلمي وحرب أوكرانيا وغير ذلك، كله ساهم بهذا المناخ الذي طبعا هو على غير مزاج السفارة وعلى غير مزاج عملائها! من هنا هذا الهدوء النسبي لابد من استدامته لينعم الشعب المتعب والمحروم بشيء يستطيع معه تجاوز المحن المحدقة به والهزاهز التي تصنعها ذيول السفارة في كل آن وآوان! وتلك المهمة ليست مهمة الحكومة فقط بل يقظة الشعب وبصيرته لما يجري الدور الأساس والمحوري في طمر ما يطل برأسه من شر قل أو كثر!!!

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لقاء بشار الأسد بمحمد السوداني.. الغايات والأهداف؟
مفهوم المواطنة
رجال الذاكرة الفيلية ( حبيب محمد كريم ) ،،!
تموز الأسود.. لن تنساه الأجيال
حكومة السوداني فرصة..
اعلموا قبل ان يحل محرم
في جمهورية إيران الاسلامية: بناء المجتمع الاسلامي الانساني؛ بالتبليغ وجهاد التبيين.
كاك زيباري.. فلتوفر النصيجة لنفسك
العراق بين غاز ايران وكهرباء الأردن..!
ماذا يعني التكيف الهيكلي؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك