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في جمهورية إيران الاسلامية: بناء المجتمع الاسلامي الانساني؛ بالتبليغ وجهاد التبيين.


سميرة الموسوي ||

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__ دراسة الدين هدفها الاساس هو التبليغ ؛ تبليغ دين الله الى الناس بالاساليب التي تؤدي الى إستيعاب الناس وفهمهم فهما صحيحا لمباديء الدين الاسلامي .

__ والتبليغ ؛ لغة؛ بمعنى الايصال ،والاسم منه بمعنى البلوغ .فالتبليغ بمعنى الانتهاء والوصول والايصال والتوصيل الى غاية مقصودة ، فالتبليغ في الاسلام هو عرض وإيصال التعليم والارشادات السماوية الاسلامية الى الناس ،قال تعالى ( يا أيها النبي بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) ،ومن الواضح أن التبليغ هو مهمة الانبياء ،ولم يكلفهم الله بمهمة أخرى سوى التبليغ .

__ فكل من درس الدين الاسلامي دراسة منهجية فإن مهمته الاولى هي التبليغ حيثما حل وارتحل ،ولذلك ولأهمية التبليغ في بناء المجتمع والدولة فأن السيد علي الخامنئي أكد على ضرورة جعل مهمة التبليغ في المرتبة الاولى من المهمات بالنسبة للحوزات العلمية ،حيث يقول ( أن أسّ وأساس عملكم أنتم العلماء ورثة الانبياء هو التبليغ ،لا بد أن توصلوا رسالة الدين ورسالة الله الى القلوب والاسماع ) ثم يقول سماحته( إن تأسيس التنظيم السياسي لإدارة البلاد على شكل محتوى إسلامي ليس له سابقة/ ويقصد السيد الخامنئي بذلك قيام جمهورية إيران الاسلامية حيث حاكمية الاسلام/ ) .

__ ولذلك ينبغي على كل مبلّغ أن يضاعف نشاطه وتكون أولوية عمله هي التبليغ ولا سيما بعد ان تكالب الاعداء على الحكم الاسلامي ، وتكالبت المؤثرات بمختلف أساليبها وأدواتها على الشباب .

__ هذا الموقف عن التبليغ وأهميته الاولى الذي إتخذه السيد الخامنئي إنما يعبر عن سعة تمكّن وإطلاع قائد إسلامي عن ضرورة يجب الالتزام بها بعد أن تتقدم أي دولة بحاكمية إسلامية وإن الالتزام يقع أول ما يقع على دارسي علوم الدين ولا سيما في الحوزات العلمية ،وهذا يدعو كل الذين درسوا ويدرسون علوم الدين أن يعرفوا أن خطر الاعداء يتضاعف كلما كانت الحاكمية للاسلام سواء كانت في شكل ( جمهورية إسلامية ) أو أحزاب إسلامية .

__ إن أسس بناء الدولة والمجتمع الاسلامي الانساني ستكول متكاملة إذا إستحضرنا كل ما قاله سماحته في وحول جهاد التبيين الذي تقع مسؤوليته ليس على العلماء والمبلغين فحسب وإنما على كل إنسان حر قادر عل التعبير عن ضميره قولا وكتابة حيث بيّن وبوضوح في الكتاب الصادر بعنوان( جهاد التبيين في فكر السيد علي الخامنئي دام ظله) أن التبيين يتركز مضمونه في القول والكتابة ضد الباطل .. ضد التزييف والتحريف ، ومن يمارس جهاد التبيين له فضل ثواب الجهاد .

__ وهكذا نرى تكامل الجهود لبناء المجتمع والدولة المنشودين بالتبليغ وجهاد التبيين فضلا عن الاسس المعروفة لبناء مجتمع ودولة إسلامية حرة لا تخاف في الله لومة لائم .

.... فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين .

 

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في جمهورية إيران الاسلامية: بناء المجتمع الاسلامي الانساني؛ بالتبليغ وجهاد التبيين.
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