د.أمل الأسدي ||
2023/7/13
[دنيا الظهر، أذن، صلينا، أمي بالمطبخ، هدرت التمن
عنبر، ريحته ملت الدنيا!!
أبوية : جيبي الراديو بسرعة، ماظل وكت ، راح تبدي المحاضرة!!
أمي:نصي الصوت يمعود لايسمعونا ويچفتون علينا!!]
هكذا كانت بيوتنا، بيوت الشيعة، يفوح منها عبق الظهيرة!!
هل تعلمون ماهو؟ صوت الشيخ الوائلي الهادر، لذة الاستماع إليه، ممزوجة برائحة العنبر!
كان ملاذا لنا ، غذی أرواحنا كثيرا!!
عوضنا عن حرماننا ، واسانا ، خفف عنا سطوة الظالم!!
رحمك الله ، وحدك أنت كنتَ ظاهرة علمية ممزوجة بالعنبر!!
ذكری رحيل عميد المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي
ـــــــــــــــ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha