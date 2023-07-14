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ذكری..!


د.أمل الأسدي ||

 

2023/7/13

 

[دنيا الظهر، أذن، صلينا، أمي بالمطبخ، هدرت التمن

 عنبر، ريحته ملت الدنيا!!

أبوية : جيبي الراديو بسرعة، ماظل وكت ، راح تبدي المحاضرة!!

أمي:نصي الصوت يمعود لايسمعونا ويچفتون علينا!!]

هكذا كانت بيوتنا، بيوت الشيعة، يفوح منها عبق الظهيرة!!

هل تعلمون ماهو؟ صوت الشيخ الوائلي الهادر، لذة الاستماع إليه، ممزوجة برائحة العنبر!

كان ملاذا لنا ، غذی أرواحنا كثيرا!!

عوضنا عن حرماننا ، واسانا ، خفف عنا سطوة الظالم!!

رحمك الله ، وحدك أنت كنتَ ظاهرة علمية ممزوجة بالعنبر!!

ذكری رحيل عميد المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي

 

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