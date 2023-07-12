باقر الجبوري ||

ان ابليس قد عبد الله ٥٠٠ عام من ركوع !

ثم توقفت عبادته على السجود لادم عليه السلام فلما كفر كتبه الله من الآيسين من رحمته !!

ثم لما أذنب أدم ( ع ) عاد فتوسل لله بمحمد وعلي وفاطمة منوالحسن والحسين ( صل الله عليهم اجمعين )

ثم توقفت رسالة محمد صل الله عليه واله بعد اكثر من عشرون عاما من الرسالة بالتبليغ بامامة وخلافة علي ابن طالب عليه السلام !!

آيات انذار وتهديد في حال عدم التليغ !!

في يوم صيفي مشمس ووسط صحراء حتى يتذكره الناس !!

ومن فوق اقتاب الابل حتى لايقول قائل لم ارى الحادثة !!

ثم كان الرسول صل الله عليه واله يقرب الابعدين ويبعد الاقربين لكي يسمع الجميع قول الرسول بحق الامام علي عليه السلام !!

ومع هذا فقد كان الرسول يؤكد كلامه بحق الامام بان يرفع يد الامام بيده فيكرر كلامه حتى لايقول قائل ان كلام الرسول كان عاما وليس خاصا بعلي ابن ابي طالب !!

ومع كل ذلك فقد حدث الانقلاب !!

فهل كانت مخالفة ابليس لامر الله بالسجود لادم اعظم عند الله من مخالفة ما انزله على قلب نبيه الكريم واوقف اكمال الرسالة المحمدية وتمامها على التبليغ بالولاية العلوية لتكون اكمالا للدين وتماما للنعمة !!!!!

مسالة بحاجة للتدقيق !!!

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