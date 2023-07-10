المقالات

أين قبر أديسون لـ أسأله عن كهرباء العراق !؟

73 2023-07-10

زيد الحسن ||

 

مزحة كتبها عراقي ضاقت به السبل اضحكتني وتركت بعض المرارة في فمي ، مزحة مغلفة بخيبة و وجع ، مزحة تعري كل خطابات الوطنية وتخبرنا اننا نرتع بالفشل ، المزحة تقول ؛ عندما توفى اديسون مخترع الكهرباء عام1931م  تم اطفاء جميع كهرباء العالم لمدة دقيقة تكريما له ،

ومازال العراق يكرم   الرجل الى يومنا هذا .

لو احصينا الوعود التي اطلقها السادة المسؤولون عن ملف الطاقة الكهربائية مذ عام 2003 الى يومنا هذا ، لوجدنا اننا قد انشأنا اكبر طاقة في العالم اجمع ، ولو جمعنا ماصرف من ميزانيات على ملف الكهرباء لوجدنا انفسنا امام رقم لايكتب ولا يسع احد نطقه من ضخامته ، فيا ترى ماهو السبب ؟، ولم لم نر  رؤوساً معلقة بعد تقصيرها في هذا الامر ؟، افتونا بالله عليكم .

فضيحة كبيرة ان تمارس الحكومة الضغط على اصحاب المولدات الاهلية وتحاسبهم ، فهي اصلا فشلت في توفير ما نجح اصحاب هذه المولدات في توفيره ، ولو حصل وتوقفت هذه المولدات الاهلية لوجدنا انفسنا نعيش بظلام دامس ولهيب حارق ، ونصفنا في ردهات الانعاش ، اتحدث ليس دفاعا عن اصحاب هذه المولدات ولا حباً فيهم ، لكنهم انقذونا من فشل الحكومات وبنفس الوقت هم يستغلون حاجتنا اليهم ، وهذا الامر متفق عليه من الجميع .

هذا الصيف وذاك الشتاء والصيف الذي قبله ونحن نسمع تكرار الوعود باننا سنتخطى المرحلة السابقة ، وبعدها يخرج علينا صاحب الاوداج المنتفخة ليقول ان الخلل في المواطن الذي لايرشد استخدامه للطاقة الكهربائية ، ونعود لنفس دوامة السخرية من المتحدث ومن اساليبهم الرخيصة في كيفية معالجة الامر ، والمصيبة هذا الاصرار الذي لديهم في رفض التوجه للحل الحقيقي لانهاء معضلة الطاقة الكهربائية ، وهم على علم تام ان مفتاح حلها هو ( سياسي ) نعم مفتاح الحل ان يقول احدهم ( كلا ) يقولها بفمه ويديه ويشرح حقيقة الامر للشعب ، ويوفر علينا وعلى الساسة الكرام المراوغة والعيش بسخرية .

محطاتنا تعمل على الغاز لماذا ؟ ، شبكات نقل الطاقة منتهية الصلاحية لماذا ؟، محولاتنا يأكلها الصدأ في المخازن ولا ترى النور لماذا ؟، المخلصون ممن لديهم القدرة على انقاذ ملف الطاقة مهمشون ولا احد يستمع لهم لماذا ؟، الفاشلون يتسنموا مواقع كبيرة في هذا الملف ويصدرون لنا شعارات و وعوداً كاذبة لماذا ؟، يكفي اعذاراً ويكفي استهتاراً ويكفي خنوعاً واذلالاً للمواطن العراقي .

لم يبق بيدي غير ان ابحث عن قبر اديسون مخترع الكهرباء واسأله لماذا فشل الساسة العراقيون باصلاح الكهرباء على ( التوالي ) وما علينا ان نفعل لهم وهم ارباب الامر ولايعرفوا ( التوالي )من (التوازي ).

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكهرباء..امريكا هي السبب..!
لن أكون إلا شيعي خُميني..
أين قبر أديسون لـ أسأله عن كهرباء العراق !؟
الجديد في ثقافة شيعة العراق السياسية/الجزء الثاني/ محاور بحثية ذات صفة ميدانية
اسرار اعلان نتنياهو خبر اختطاف الجاسوسة تسوركوف !!
ما المقصود من الاسماء في الآية 31 - 39 من سورة البقرة؟...
السوداني وتأكيد الهمة العراقية! ..
وحدتنا في غدير خم
الحاج نظامي..!
حول تدخّل السيد السيستاني على نطاق عالمي بعد الاعتداء على نسخة من القرآن الكريم في السويد .
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك