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نحن وأمريكا والكهرباء..!


حيدر الموسوي ||


استخدمت امريكا مرة اخرى ورقة الكهرباء من خلال منعها تدفق اموال الغاز الى الجمهورية

التي بدورها قطعت الغاز الامر الذي جعل من الكثير من الاطراف وجيوشها الالكترونية

فرصة للنيل من الحكومة الحالية

بتقدير نعلم جيدا ان معنا سعادة السفير الحاج محمد ال صادق نعتقد قطع الغاز في تموز وذروة ارتفاع درجات الحرارة هو تأليب الراي العام ضد الحكومة الحالية فضلا عن معاناة الوسط والجنوب الملتهب اصلا

نرى من الصواب اعادة النظر بفتح تدفق الغاز مع يقيننا بان حق الجمهورية كون لديها استحقاقات مالية بذمة العراق

الحل الاني الان هو ان تقوم الجمهورية الاسلامية بمساندتنا في هذا الظرف وتتحملنا في شهري تموز واب وتفوت الفرصة على امريكا وخاصة موسم محرم وصفر على الابواب

وكلنا ثقة بالمرشد الاعلى السيد الولي الفقيه من انه سيوعز الحكومة الايرانية بفتح تدفق الغاز من جديد

 

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