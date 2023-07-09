ماذا تقول إليزابيث تسوركوف/الصهيونية المعتقلة في العراق عن نفسها؟

عدنان علامه ||





/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

أنا (إليزابيث تسوركوف) زميل في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة ، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة، وزميل باحث في منتدى التفكير الإقليمي ، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية فلسطينية مقرها في جيرسوالم.

أنا أيضًا طالبة دكتوراه في قسم السياسة بجامعة برينستون.

يركز بحثي على بلاد الشام ، وخاصة الانتفاضة السورية والحرب الأهلية.

يستند بحثي إلى شبكة كبيرة من الاتصالات - مدنيون عاديون ونشطاء ومقاتلون وقادة مجتمعيون وسياسيون وعسكريون - والتي أنشأتها منذ عام 2009 في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخاصة في سوريا والعراق وإسرائيل وفلسطين. لقد أجريت أيضًا عملًا ميدانيًا في سوريا والأردن والعراق وتركيا ودول أخرى في المنطقة.

يستند بحثي إلى الرغبة في فهم ونقل وجهات نظر وخبرات الناس في الشرق الأوسط ، وإبراز الانتهاكات التي يرتكبها الفاعلون الأقوياء ، سواء كانت أنظمة دكتاتورية أو جماعات مسلحة أو دول أجنبية تتدخل في المنطقة.

فماذا تقولون أنتم عنها علمًا بأنها خدمت في مخابرات جيش العدو

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