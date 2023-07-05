علي..سالفة شايب..!

صابرين البغدادي ||

هذا شايب يسولفلي اليوم .. يگول بعد عيني ابو الزهره (يقصد النبي ) خوش حصرهم حصرة بالچول ..وگفهم وگالهم وين رايحين گالوله غير رايحين لاهلنا گالهم اي ميخالف بعدين تروحون لاهلكم هسه عندي سالفة وياكم ..

يلا جيبوه ذني (اقتاب الأبل ) وسوولي منهن منبر عالي ..گالوله ليش عالي ؟ گالهم ها همزين سألتوني هالسؤال ..اريد اسويه عالي حتى خاف باجر واحد يگول چا النبي والامام ماينشافون من زحمة الناس ..انا اريد اصعد فوگ واسولف ..

گالوله چا ليش بالصحره خلي نوصل يم اهلنا وهناك عدنه بيوت ومكانات زينه ..گالهم لا بالصحره احسن خاف واحد يگول چنت واگف بالفرع جوه وما شفت شي ..

وصعد الرسول ولزم ايد ابو الحسن وصاح (من كنت مولاه فهذا علي مولاه ) گالوله ليش لزمت ايده ..گالهم خاف واحد يگول باجر النبي يقصد غير واحد اريد الزمه من ايده لزم حتى ماكو عذر

وصعد النبي ولزم ايد ابو الحسن وصاح من كنت مولاه فهذا علي مولاه...

چا شيسوي النبي اكثر من هالشي بس يعمي الاعوج اعوج ماترهمله چاره...

كل عام وانتم بالف خير . وجعلنا وجعلكم من الموالين.

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