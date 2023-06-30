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سياسي يحرق القرأن يومياً !!

75 2023-06-30

 

زيد الحسن ||

 

الافلام المسيئة ظهرت ذات فترة وحصل الشجب والاستنكار من الحكومات ، وخرجت الجماهير غاضبة في تظاهرات عارمة ترفض هذه الافلام ، واليوم ظهر حرق و استهزاء بالقرأن الكريم ، فعادت نفس القصة من شجب ورسائل استنكار من الحكومات ، ورفض كبير وتظاهرات من الشعوب ، تعبيراً عن غضبها لما يحصل ، لكن ماذا سيحصل لاحقاً ؟، علينا المراقبة والرصد .

ربما يكون الامر تدبير لجريمة كبرى يعدها الغرب للعرب ، وهذه الحادثة لجعل الشعوب منشغلة عن مايرومون القيام به  ، لكن هذا الاحتمال ضعيف نوعاً ما ، اذن ما الامر وما هي القصة ، هل هذا التصرف فردي من قبل انسان قذر منحط ؟ لا لا مستحيل هذا ، الجميع يتفق على ان خلف هذا الخنزير جهات كبيرة واجندات اكبر من ان يتصورها عقل ، اذن لن ينفع غضب الشارع ولا استنكار الحكومات ، ولن يقف اصحاب هذه الافعال الدنيئة عن افعالهم ابداً .

حين نرى الفقر يدق جباه الناس في سني اعمارهم ، في صيفهم اللاهب وشتأهم القارس نعلم ان هناك سياسي يحرق القرأن ويخالف تعاليم الله ، حين نرى الظلم و الجور ينتشر في بلاد الاسلام والمسلمين نعلم ايضا ان هناك سياسي حرق القرأن وتمادى في حرقه ، وحين نرى ان دماء الابرياء تسفك يوميا بطرق وحشية لم نكن نسمع عنها الا بقصص خرافية ايضا نعلم ان هناك سياسي مصر على حرق القرأن .

الدستو ر اخذت قوانينه من القرأن الكريم ، لاننا بلد مسلم ، واول بنود هذا الدستور هو ضمان العيش الكريم لابناء الوطن ، فهل ياترى يعيش الشعب العراقي بكل اطيافه عيشاً كريماً ؟، ابداً ، غالبية الشعب تحت سندان العوز والحرمان ، الدستور يضمن توفير العمل للشباب فهل شبابنا عاطلون عن العمل ؟ نعم الغالبية الكبرى دون عمل ، والسبب ان هناك سياسي حرق القرأن والدستور معاً .

الشعب محطم مذ خمسة قرون محطم بسنوات حكم العفالقة ، ومحطم بسنوات حكم التحرير المزعوم ، ومازال السياسي قد فهم انه اصبح صنديد وتاجر ولم يخلص لوطنه فهو كمثل حارق القرأن الكريم ، وما اكثر ( الحراق )و ( السراق ) في وطني .

 

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