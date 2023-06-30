المقالات

قوم لوط.. وما تدعو إليه أمريكا !! 


إكرام المحاقري ـ اليمن ||

 

كما هو معروف فإن التاريخ يعيد نفسه، وكما وصل قوم "سدوم" بفسادهم إلى درجة لم يسبقهم أحد من السابقين لعصرهم من الشذوذ، وبذلك أستحقوا ما نزل بهم من عذاب، وقد رويت هذه الحادثة في الكتب السماوية كلها لتكون عبرة.. إلا أن تكرار هذا الفساد في عصرنا يظهر الحقيقة والتوجه الشيطاني للنظام الأمريكي، والذي ظهر في أحقر صورة على لسان العجوز بايدن حين أعلن أمريكا دولة داعمة لمن يسمون أنفسهم مجتمع "الميم"، أو بصريح العبارة "الشواذ"، والذين يدعون إلى الفاحشة كما كان قبلهم (قوم لوط) في حرب فساد هي الأخطر من نوعها على البشرية، والتي أوجبت على جميع المسلمين التصدي لها بكل الإمكانات الثقافية، وإن لزم الأمر عسكريا.

ما تقوم به "أمريكا" اليوم هو لعب بالنار، واستفزاز للمسلمين وجميع الجنس البشري أكثر من أي وقت مضى؛ فأمريكا في هذا الوقت من كل عام، أي موسم الحج، تقوم بتحريك عجلة الفساد بطرق جديدة، وهذا لتختلق الفتن وتصد عن المسجد الحرام بادواتها القذرة، فما مضى كان بذريعة الكورونا وما بعدها بذرائع سياسية للتضييق على الحج وتقليص عدد الحجاج، ومحاربة الدين الإسلامي وشعائره، لكن هذه المرة هي الأوقح من نوعها، فقد كشفت أمريكا عن عارها وعهرها بشكل معلن، لتثبت للعالم بانها قد حققت إنجازا في استهداف الشباب وتمميع الدين في قلوب المسلمين، حتى وإن كان مجتمع الشواذ محسوبون على دول الغرب والبعض ممن باعوا دينهم وشرفهم.

تحدث الكثيرون عن تلك الثقافات التي جاء بها الغرب من أجل استهداف الشباب المسلم، لتكون النتيجة الحتمية  هو ضرورة التمسك بكتاب الله كدستور ومنهج حياة وسراط قويم للأسرة والمجتمع، فقد حتم القرآن الكريم على المسلمين ضرورة التعفف والتحشم والابتعاد عن خطوات الشيطان التي قد تؤدي بهم إلى ما وصل إليه الشباب في دول الغرب، وقد حاولت تلك الثقافات إبعاد الشباب المسلم وتجريدهم من العفة باساليب ناعمة مختلفة وتحت مسميات وعناوين وأحاديث مكذوبة عن النبي صلوات الله عليه واله.

للاسف الشديد فقد قامت بعض الأنظمة العربية العميلة بتمرير تلك المخططات الحقيرة، منها النظامين السعودي والإمارتي واللذين وصلوا بشعوبهم إلى ما هم عليه اليوم من المجون والانحلال الأخلاقي وبداية الانحراف الخطير الذي قد يسقط منهم فردا في مجتمع الميم المنحط، وذلك ما قد خططت له الماسونية الصهيونية حتى يكون للشواذ شعبية في شتى دول العالم وإن تجعل لهم حقوق وحريات ووجود مثلهم مثل أي فرد في أي مجتمع، وهذا ما احتظنته أمريكا كدولة، وهي دولة مهاجر فيها الكثير من المسلمين وقد يتم استهدافهم بذريعة إنهم أُنساس يتطهرون.

ختاما: إن اتجهنا إلى مقارنة الاحداث والوقائع، فعلينا ألا نغفل أن الوقت الذي التف فيه المفسدون حول المشروع الأمريكي الشاذ، هو ذاته الوقت الذي التف فيه المسلمون حول بيت الله الحرام في مؤتمر إسلامي عالمي لتادية فريضة الحج والطواف حول بيت الله وقبلته.

فالتوجه الأمريكي نحو الدفع بالبعض لإحراق المصاحف والعبث بها بصورة مقززة في دول تتعتبرها أمريكا معرضة للتاثر والإنتماء للدين الإسلامي ليس إلا محاولة لبث العداء للجاليات المسلمة التي تعيش في تلك الدول، كما يعتبر محاولة لتقليل أثر الحج كاحدى الشعائر العظيمة التي تظهر قوة الإسلام، وكل هذه الخطوات دليل واضح على التوجه الأمريكي المستمر لمحاربة الدين الإسلامي بشتى الطرق، وهذا ما يدعو الأمة الإسلامية للإلتفاف إلى قيمة الحج بما يعنيه من وحدة الموقف لمواجهة أعداء الإسلام والإنسانية، والتمسك بالقيم والأخلاق في مواجهة هذه الأخطار، والرد على كل ما يدار من مؤامرات بنشر ثقافة الإسلام التي تحفظ كرامة الإنسان، والرد على هذا المشروع الشيطاني وتقديم الإسلام في أنصع صوره العظيمة.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القران هويتي وكتابي
حرب القرآن حرب الالف سنة
معوقات بناء دولة قوية
الامة الاسلامية معلولة الجسم ، ومصابة بهشاشة العظام .
مملكة السويد..غلطة الشاطر بالف..!
رحلة عشق، أصلها عرفات..
إحراق القرآن الكريم سياسة البابوية تجاه الإسلام
سياسي يحرق القرأن يومياً !!
الغدير بيعة الإمام المهدي عليه السلام
في ذكرى الاستقلال..نضال الشعب العراقي بين احتلالين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك