المقالات

من ليس لديه شبر أرض هو ليس بمواطن..!


حيدر الموسوي ||

 

تابعت ازمة السكن في السعودية التي تحتاج  مليون ونصف وحدة سكنية وكذلك مصر والجزائر ودول اخرى

العراق يحتاج ٣ مليون ونصف وقد يكون اكثر من ذلك

اكبر تحدي تواجهه الدولة العراقيون من هدم للبنية  الاجتماعية ، كثيرة هي الندوات والمؤتمرات التي عقدت وحضرت عدد من تلك الورش منذ سقوط النظام وحتى هذا اليوم ، انتهت بتجربة جيدة كانت مشروع بسماية

وتوقف الامر لظروف الحرب وما بعدها والوباء

المشاريع الاسكانية العمودية لم تكن هي الحل لانها للمترفين والطبقة الارستقراطية التي تمتلك اموال ومواقع حكومية رفيعة المستوى ورجال اعمال واطباء وغيرها

نتحدث هنا عن الطبقة الاخرى من ذوي الدخل المحدود والفقيرة ودون مستوى الفقر هؤلاء هم الفئات المتضررة بشكل جدا كبير من هذه الازمة في ظل ارتفاع جنوني لاسعار العقارات واستنزاف القدرة المالية باستمرار السكن في بدلات الايجار

تتحدث الجهات الرسمية عن انشاء مجلس اعلى للاسكان

لمعالجة هذا التحدي عبر حلول متوسطة وبعيدة المدى

كلها تبقى رهينة المناقشات في ظل تفاقم الازمة جراء النمو السكاني والانشطار  المتزايد داخل الاسرة العراقية

افضل تجربة في معالجة السكن عالميا هي تجربة تركيا

فهي وضعت خطط سريعة وفعالة وذكية جدا في معالجة هذه الازمة بدات بها عام ١٩٨٤ وانتهت بوفرة كبيرة من الوحدات السكنية وبدات ببيعها للجاليات الاجنبية

توزيع قطع الاراضي خطوة غير مدروسة جراء عدم وجود بنى تحتية في المناطق النائية ، البناء العمودي ان كان عن طريق الاستثمار مكلف جدا ومرهق للمواطن ، القروض من المصارف شروطها تعجيزية

اقتراحي الاستعانة بالتجربة التركية من الان وترك فكرة تشكيل لجان ومجالس اعلى وادنى وغيرها من المسميات الترفية

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستراتيجية التربوية مرة اخرى
المرأة ووهم التمكين!؟
سلسلة المعصومين أنوار لا تنطفئ...
أحداث تضخم لكن لاشيء،.!
اللهم كن لوليك الحجة أبن الحسن حافظا ولبني سعود  عليهم منتقما...
الهاوية ..!
شيء عن مباراة العراق وإيران .. !
من ليس لديه شبر أرض هو ليس بمواطن..!
هل اصبحت الدراسة والشهادة أهم من الأخلاق والتربية والدين؟!
التنوع الاجتماعي، فخٌ هادئ نحو الرذيلة ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك