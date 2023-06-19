العراق وقطر

حيدر الموسوي ||

تصل الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة إلى 200 مليار دولار، فيما يبلغ مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية حوالي 20% من الإنتاج العالمي للطاقة. وفي اوروبا تتجاوز استثمارات قطر أكثر من 100 مليار، منها 25 مليار يورو في ألمانيا في قطاعات السيارات والبنوك والطاقة والتكنولوجيات الدقيقة. وتمتلك قطر حصصاً في أهم المجموعات التجارية والمصرفية في ألمانيا، حيث تعتبر دولة قطر أكبر مساهم في مجموعة «‏فولكس فاغن»‏ العملاقة لصناعة السيارات، بحصة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي، ودويتشه بنك وكذلك في «‏سيمنز»‏ وغيرها من الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا والشحن وصناعة الادوية

هذه اشياء مختصرة عن قطر والتي تعتبر افضل وانجح مستثمر في العالم

ما تريده من العراق هو استثمار في حقول الغاز عن طريق اسهمها الموجودة اصلا في شركة توتال لفرنسية التي وقعت الحكومة العراقية معها اتفاقية حول استخراج الغاز والغاز المصاحب ، كون العراق بلد فيه ثروة غازية لا يستهان بها واغلب محطات الكهرباء تعتمد على الغاز وبدلا من حرقه والاضرار المترتبة عن ذلك والتلوث الذي يحدث ما بعد احتراق الغاز فضلا عن الاعتماد على استيراد الغاز فصار لزاما الاعتماد على الوفرة الغازية الموجودة والتي لا يمكن للعراق الاستفادة منها من دون وجود بنى تحتية وشركات واستثمارات رصينة وافضلها هي دولة قطر التي تعتبر هي الاولى والرائدة في هذا المجال

الزيارة كانت مهمة وكبيرة جدا اسهمت في بداياتها بتوقيع استثمار بقيمة ٧ مليار.دولار وجرى الحديث في الوقت ذاته عن الدور الفاعل الذي ستسهم به قطر التي سبقت اطراف خليجية اخرى نحو معرفة ما يمكن استثماره في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي اعلنت عنه الحكومة في وقت سابق ، بالتالي هذه الزيارة لها الاهمية بمكان التي تجعل من توقيع اتفاقيات وتحولها نحو العقود الى ضرورة قصوى بات العراق بامس الحاجة اليها

الغريب ان بعض المنصات هنا وهناك بدأت التنكيل بالزيارة او ماشابه وهذه كلها لا قيمة لها امام مصلحة ومنفعة العراق والذي يجب ان تتحول فيه الحكومة العراقية الى التعاطي مع المصالح اولا وببرغماتية عالية من دون النظر الى الخلف

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