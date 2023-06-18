أبطال "الطشة"

مازن الولائي ||

٢٩ ذي القعدة ١٤٤٤هجري

٢٨ خرداد ١٤٠٢

٢٠٢٣/٦/١٨م

لله در مواقع التواصل الاجتماعي ومصنع أبطال الوهم ونطاسي الجهل المركّب ممن أصبحوا قادة خريجي مدرسة اللايك والتعليق والتصفيق حتى على اتفه النتاج السلبي! لأن البعض تصوّر نفسه فيلسوف عصره ومحلل دهره! وهو يقحم نفسه بشؤون لا يفقه بها وجاهل محض اوهمته تلك المواقع أنه خلاصة الحل ونهاية الدراية!

قيح العصر الحديث المشوه للإصالة والعلمية الواقعية التي تأتي بها دراسة حقيقة وعميق علم مدحه القرآن الكريم وسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ( لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ) النساء ١٦٢.

العلم والتحقيق والبحث والاستدلال المستند إلى حقيقة علمائية وليس مدرسة الطشة والتفاهه! التي خُيل لذا وذاك الواجد نفسه بين دافع له على أنه الحل والمنقذ والخبير والعالم! ليخول نفسه الدخول بين علماء وفقهاء ومدرسي الشريعة خريجي مدرسة الواقع الحوزوي الشريف ذي المثابرة والجد والاجتهاد وسهر الليالي عبادة ومطالعة، وليس سراب مواقع التواصل الاجتماعي الوهمي الافتراضي! حتى ظن مثل الشيخ العتابي وهو يدافع عن مثل السيد كمال الحيدري الذي صدر به بيان جماعة المدرسين في قم المشرفة العلم والتدريس والدراية الذين أجمعوا في بيانهم على انحراف بعض الأفكار عند السيد الحيدري. متناسيا الشيخ العتابي أن السيد كمال إيراني الجنسية وقوانين دولة الفقيه العادلة تسري عليه! حركة هوجاء وغير مستندة الى تأني يفهم منه الشيخ أن الرد بهذه الطريقة القومية هو كشف عن مستواه العلمي الغير بالغ أبسط قواعد التأني! افتح الرابط لتعرف كوكبة العلماء من مدرسة قم المشرفة ما هو رأيهم؟!

ما فعلته يا شيخ ليس من اختصاصك ولا تعلم به شيء! السيد الحيدري إيراني الجنسية إنتبه ولا تصتاد بالماء العكر وما حدث منه وترتب عليه أمر أعلى من قدراتك وادراكك الذي حولت المعركة إلى حرب بين الحوزتين وهو أمر قطعا محرم شرعا! لأنك لست من وسط العلماء ولا تفهم مداركهم في مثل نقدهم للسيد الحيدري الذي كذبت في وصفه بالإقامة الجبرية نعم من جهة الدرس ممنوع لما صدر منه وما صدر خضع للفحص من قبل حوزة قم ومسؤوليها، وهو يمارس بقية الشؤون حضور الفواتح والتشييع وغير ذلك!

دولة الفقيه ليست الفوضى التي في العراق وهي دولة مؤسسات يقف على هرمها نائب الإمام المعصوم عليه السلام وهو الخامنائي المكلف من قبل عينة وصفوة فقهاء الشريعة في مدرسة قم ودونك كلمات جهابذة الفقه والعلم أطلع على آرائهم وأطلع على دستور هذه الدولة الممهدة، ولا تنسى بيان أبرز تلامذته الشيخ الدكتور طلال الحسن لتقف على الحقيقة أن كنت تبغاها؟!

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

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