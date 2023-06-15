المقالات

النار التي أضرموها لحرق القرآن ستحرق أصابع الحكم في السويد وتدمرها


د. رعد جبارة☆

    

      لاشك أن قرار القضاء السويدي بإجبار الشرطة السويدية على السماح بعقد اجتماعين للملاحدة امام سفارتَي العراق و تركيا في السويد للقيام بإحراق القرآن الكريم،سيثير موجة عارمة من السخط و الغضب والامتعاض، بسبب جرأته على إهانة أبرز مقدسات المسلمين و إصراره على تحدي مشاعر مليارَي مسلم.

    ويبدو أن السويد ماضية قدُماً في هذه الأعمال الاستفزازية و المتعمدة ضد المسلمين بحجة أن قانون السويد يمنح للملاحدة حرية التعبير عبر الحرق!! وهذا في الحقيقة من الأمور المثيرة للغضب و الاستياء لأن حرية التعبير لا تسمح للشخص الواحد بسحق حريات الملايين و استفزاز المشاعر وإهانة المقدسات وتوتير الأوضاع بما يهدد بتقويض السلم والأمن الدوليين،ويضع السويد بمواجهة كل العالم الإسلامي والأمة ذات المليارين.

   وإزاء هذا التمادي في المنكر وحرق الكتاب السماوي الخاتم وهذا الاستفزاز الصارخ والتجديف بحق المقدسات،لاينبغي لنا الاكتفاء بالتفرج والتحسر و الانزعاج بل لابد من اتخاذ إجراءات عملية و قرارات فورية على المستوى الشعبي و الرسمي لعل من أهمها:

#◇استدعاء سفراء السويد في كل الدول المسلمة وتسليمها مذكرات رسمية شديدة اللهجة تطالب بوقف أي تجاسر وتجاهر بحرق المصحف ومطالبة الحكومة السويدية باتخاذ اجراء رسمي سويدي للحد من ذلك،وإلا سيتم طرد كل سفراء السويد من كل بلدان العالم الإسلامي خلال أسبوع.

#◇◇إعادة النظر في جميع الصفقات و الاتفاقات التجارية و الأمتناع عن استيراد المنتجات الصناعية و الزراعية من السويد و خاصة في ظل الكساد و الازمات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية.والغربيون لايهم سوى مصالحهم الاقتصادية ،فماذا يعني (المقدس)وماذا يعني (الحرام)وأمثال ذلك.المواطن الغربي يعنيه أمر اقتصاده،فإذا امتنعت بلدان المسلمين عن شراء منتوجاته وتوقفت مصانعه وتكدست بضاعته في المخازن وزاد عدد العاطلين عنده و ضُربت مصالحه يلتفت ينتفض و يرتدع ويتأدب و يحترمك.

#◇◇◇عقد التجمعات و تنظيم المظاهرات أمام سفارات السويد ومكاتب الخطوط الجوية التابعة لها في كل دول المسلمين و حرق الإعلام السويدية و الامتناع عن شراء تذاكر الطيران السويدي والمنتجات السويدية و مقاطعة السياحة والسفر للسويد من كل المسلمين.

#◇◇◇◇تقديم شكوى رسمية من قبل الدولة العضوة العربية المسلمة في مجلس الأمن الدولي و هي الجزائر،مسنودة من كل الدول العربية و الإسلامية دون استثناء، و مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي من قبل رؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي و جامعة الدول العربية برسائل رسمية للمطالبة بوقف إهانة المقدسات و حرق القرآن وتحذيرهما من عواقب ذلك على مستوى العالم.

#◇◇◇◇◇نحن كإعلاميين خصوصاً و كمواطنين عموماً نطالب  جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة و المسموعة و وسائل التواصل الاجتماعي بالتركيز على هذا الموضوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية والتقارير اليومية وتسليط الضوء باستمرار على هذه الجريمة وجرجرة المسؤولين والسفراء و القضاة السويديين و إفحامهم وإفهامهم بأن إحراق القرآن سيضر بمصالحهم الدنيوية ضرراً بالغاً ،وسيؤلّب عليهم مليارَي إنسان وسيجعلهم يدفعون الثمن غالياً،كي لا يستخف المسؤولون السويديون بنا و يستسهلوا ردود أفعالنا و يعتبروا الموضوع مجرد (حرية تعبير!!) وعملاً بسيطاً يقوم به سفلتهم و أوباشهم وطائشوهم، دون أن يترتب عليه ضرر لهم.

    ختاما؛

على السويد أن تعلم أن للقرآن الكريم أمة تحميه وأن حرقه لن يمر دون عقاب مزلزل وأن المسلم لايهون عليه أن يرى كلام الله يحرقه السفلة و الملحدون ، وسيأتيهم الإنتقام في عقر دارهم من حيث لايحتسبون.وإن النار التي يضرمونها لحرق مصحفنا تكوي قلوبنا ولكنها ستحرق أصابع نظام الحكم في السويد و مصالحه الاقتصادية، عاجلا أم آجلاً.

{ولَتعلمُنّ نبأه بعد حين}

☆باحث سياسي و دبلوماسي سابق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حشدنا شوكة في عيون الاعداء
لولا وجهك الجميل لما خدعونا ..!
النار التي أضرموها لحرق القرآن ستحرق أصابع الحكم في السويد وتدمرها
حَيْهُم..حَيْهُم..وين أهل الغيرة؟!
المرجعية ومصدر القوة والاقتدار
فرحة التأسيس وعظمة الإنجاز
أنت خميني..!
جريمة سبايكر تسقط اقنعة الطائفيين
٩ سنوات على فتوى الجهاد
كبار السن والمتوازيات ونحن وهم ...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك