المقالات

مقاولة المهرجانات..!


مازن الولائي ||

 

٢٤ ذي القعدة ١٤٤٤هجري

٢٣ خرداد ١٤٠٢

٢٠٢٣/٦/١٣

 

    غياب الأهداف العليا والفلسفة التي هي نتاج قناعة في السير في هذا الطريق، طريق الحق والدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى وعن القضية المتمثلة بهذه العقيدة - عقيدة التشيّع - إنما هو نوع العبادة المحتاجة إلى مقدمات! في كل مناسبة وحدث يقام وموقف يصنع وشيء يتصل بهذه القضية ونصرتها! ومنها المهرجانات والمؤتمرات وسائر أدوات تلك القضية الإعلامية معركة الحاضر! الأدوات المحتاجة إلى نية وقناعة في أداء العمل أيا كان العمل؟! وليس مجرد إنشائه وتنفيذه على شكل نشاط اجوف فاقد للمعنى العميق في تنفيذه وإيصال الرسائل التي مطلوب إيصالها إلى أمة تعاني من التشويش، والتحريف، والتزييف، والكذب في التصدي! فيكون ذلك الشيء المقام أعظم أدوات الطرد وليس الجذب المطلوب تنفيذه على نية صادقة وهدف سامي حاله حال الدعاء ومقدماته لضمان القبول! وليس مقاولة بين طرفين كل له منها هدف قد لا يتعدى الشكليات ومبدأ اذكرني عند ربك! الذي أفقد الكثير من الأهداف وأسس لفساد خطير بشكل ناعم وهذا تتحمله كل جهة ليس الصدق، والبصيرة، والحرص منهجها! ومن هنا لا نرى تأثير من الآلاف مناسبات أغلبها حصل ونفذ مقاومة وليس صلاة في محراب الإخلاص!

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

الواح طينية، الأهداف العليا، مازن الولائي

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحفي تحت سياط رجل الأمن
حرية الأحيييه..!
عمامة السيستاني الأبية "تشرفكم "
مازالت الذكرة ندية..!
حديث الثلاثاء.. الحشد ليس "إمام ابو الخرق"..!
فوبيا الامتحانات الوزارية لدى الطالب العراقي
الاحقاد الاربعة .... والضحية هو الشعب
الحشد الشعبي المقدس في تسع سنوات يمثل إرادة شعب عراقي
اشتداد الهجمة يتطلب ردا أشد
مقاولة المهرجانات..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك