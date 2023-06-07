المقالات

مدارس النكبات..!


مازن الولائي ||

 

١٨ ذي القعدة ١٤٤٤هجري

١٧ خرداد ١٤٠٢

٢٠٢٣/٦/٧م

 

    لم يكن أحد بمنأى عن سهامها تلك الحياة القاسية والمتمردة على أحلامنا، والجحودة لأغلب ما نخطط له! ونتوسل على تحصيله! وقد تكون عادلة في توزيع سكاكين ألمها وغدّرها للكثير ممن دار في فلكها! دنيا تعّرف مستوى آمانها من غدرها للصفوة النبوية المطهرة ومن شهد الإله بطهرهم والنقاء محمد وآل محمد عليهم السلام، بل والأنبياء والمرسلين ومن علّت رتبتهم بالتقوى، والورع، والإيمان. كل هؤلاء كانوا مرمى لسهامها!

   لكن حتى مع كل ذلك استطاعت أمة من المؤمنين التعامل معها بذكاء وحسن إدارة الألم! واستخدمت تهديدها إلى فرص تغلبت عليها وجعلتها سلّم لنيل المكرمات من خلال فن الرضا بما يعتبره البعض ما أعتبره الحاج العارف العملي سلي|ماني يوم أطلق تجربته الروحية والمستقاة من وحي ومعايشة عملية مع مختلف المصائب والمحن! ما شكل أروع أكاديمية الصبر والارتقاء ليقوم وهو مطمأن 《 يقينا كله خير 》 مقابلة عجيبة لكل ما يصدر منها ومن أخذته وجرفته بزخرفها وحزم ألوانها الخادعة!

    فاستحقت مدرسة النكبات بكل أنواعها الثناء من جهة تطويرها لنا نحن الراضون بها، والواثقون بأنها إشارات وامارات لنيل مراتب لا تنال إلا بهذا النوع من الطهي البطيء والحارق!

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من البره زاني الى البره زاني . الفوضى تستمر ..
مسؤولية وطن
مدارس النكبات..!
مخاطر الذكاء الاصطناعي
ماذا تعرف عن الذكاء الاصطناعي ؟
على طريق التنمية ..
اطفئوا الشرارة قبل ان تتحول الى حريق ...!
ايران الإسلام والاقتدار الاسلامي الشيعي
الجواز الالكتروني..!
أمريكا وضعت لغماً في جسد المقاومة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك