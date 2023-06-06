حيدر الموسوي ||

فكرة ممتازة بصرف النظر عن السعر وهنا اتحدث عن الخلاص من بيروقراطية الورق والفايل والعرض حجي والمعقبين

بمجرد ان تحجز عبر التطبيق وتصلك الرسالة عن موعدك للحضور مباشرة يوم حضورك يتم اصدار الجواز في نفس الوقت الذي لا يحتاج الى مواعيد واوقات بعيدة

فضلا من عدم طلب الصور والاستنساخات الكثيرة

الاكتفاء بالبطاقة الموحدة وبطاقة السكن

هذا التحول في طبيعة انجاز المعاملات يشعرنا بانه حان الوقت لانهاء الدولة الورقية والتحول نحو الدولة الرقمية

والحكومة الالكترونية بعيدا عن البيروقراطية والاخطاء التي تصدر عبر المعاملة الورقية وكتابنا وكتابكم

وطبعا لا ننكر هنا جهود وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات في الذهاب باتجاه فكرة التعاقد مع القطاع الخاص عبر شركة جيدة هي من تقوم بالتعاون مع المديرية باصدار الجواز الالكتروني …

ــــــــــــــــــــــ