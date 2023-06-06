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حديث الثلاثاء: أعلام ونصب وتماثيل..دلالات ومداليل..!


عمار محمد طيب العراقي ||

 

بحكم غربتي القسرية؛ جلت وزرت بلدان عديدة،  وأكثر ما يلفت نظري في تلك البلدان، هي النصب والتماثيل، فمنها أقرأ تاريخ وحضارة تلك الشعوب..

في موسكو رأيت نُصُبا لعلماء كبار، كانت لهم إسهاماتهم الكبرى في المعرفة العلمية..شعراء مثل بوشكين، لروائيين مثل تولستوي، لأخماتوفا وشعرها الساحر، في مومباي يلاقيك عند بوابة الهند الشهيرة، نصب باني الهند الذي لا نعرفه نحن! مهاراشيتاري، هذا الرجل الذي كرس حياته؛ لبناء مدينة عظيمة، حاكى بها لندن في التفاصيل الدقيقة..

في كل مكان نُصًب وتماثيل لها معنى معرفي ، وقرونا هو عمر النصب والتماثيل؛ في كل أرجاء المعمورة، إلا هنا في عراق "الحضارة" فإن تماثيلنا ونصًبنا الصدامية، سيوف وسيوف وخوذ ودبابات ، حتى شعارات الأحزاب والكتل السياسية؛ قلما تخلو من سيف أو خنجر أو حصان مع خارطة العراق..!

إنها ثقافة العنف والقسوة والقوة، ثقافة صهيل الخيل ومجنزرات الدبابات..

حتى جوامعنا كانت تصمم بعقلية صدامية؛  بنوا منائرها على شكل بندقية الكلاشنكوف، كما في جامع أم القرى، الذي هو الآن مقر للوقف السني!

 لقد تعب شعبنا؛ من ثقافة الأعلام والرايات والسيوف والبنادق؛ والقبضات والخوذ الحديدية، وكل الأفكار؛ التي تستفز مكامن العنف والوطنية الزائفة، وأجدر بنا أن نختار أفكارا؛ تبحث عن العراقة والجمال، وتنشر قيم المعرفة، فهي الأبقى.

 لقد أزيلت بعد سقوط الطاغية عشرات النصب؛ خصوصا تلك التي؛ لم تعد تتلائم مع نزوعنا نحو غد إنساني، وبقيت فقط تلك النصب التي تلامس الوجدان، كنصب الحرية، وحمامات فائق حسن والأم، وتماثيل كهرمانه وشهرزاد، والحبوبي،والرصافي، والكاظمي والمتنبي وعنترة ، وغيرها من النصب، التي لا تسعى إلا لقيم الجمال؛ والعراقة والمعرفة والذكرى الطيبة..

أما النصب التي كانت غايتها تمجيد الطغاة، والقتل والوطنية الزائفة، فهي زالت وما تبقي منها الى زوال،..

يكفينا علم من قطعة قماش، نرفعه في الأوقات التي يتعين رفعه بها، إحتراما،وإجلالاً له بدلا من هذا الإسفاف الواسع، برفع العلم بنسختيه الحالية والصدامية، في كل مكان يجوز فيه أو لايجوز..!

شكرا

 

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