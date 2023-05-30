المقالات

ويسألونك عن طريق التنمية..!


واثق الجابري ||

 

 عقد  في العاصمة العراقية بغداد، مؤتمر للإعلان  عن انطلاق مشروع طريق التنمية،كمشروع اقتصادي متكامل،  فيه الموانئ والمدن الصناعية  والمجمعات السكنية ومطار ومدن سياحية، وطرق سريعة  وسكك حديد قطارات فيها 13 محطة  في 10 محافظات عراقية، تبدأ من الفاو جنوباً وتنتهي عند الحدود التركية شمالاً.

شاهدت مثالاً قبل أيام، شارعاً يربط 4 أحياء سكنية بطول 3كم مهملًا منذ سنين،  وبمجرد مباشرة الجهد الحكومي  لتبليطه وتشجيره، في اليوم الثاني  فتحت محال تجارية ومطاعم وأسواق ومحال بيع المواد الانشائية، وتسارعت وتيرة بناء قطع الأراضي الفارغة وارتفعت أسعار العقارات، وكلما اقتربنا من الشارع، وهذا مثال لشارع واحد لساكني هذه المناطق، فكيف اذا كان بطول 1175كم، وممرًّا دوليًّا وطريق نقل بضائع من الشرق الى العرب، وبالعكس؟؟

يبدأ طريق التنمية من ميناء الفاو، الذي وصل الى إنجاز 55‎%‎ من المشروع ،ويستعد الان لإستقبال البواخر العملاقة، وبسعة استيعابية تصل الى 25 مليون حاوية عند إكتماله، وينطلق الطريق مرورًا بعشر محافظات  بالسكك الحديد وقطارات حديثة  بعمل مزدوج،   أحدهما لنقل البضائع بسرعة 140 كم/ ساعة، والآخر لنقل المسافرين بقطارات سرعتها 250-300 كم/ ساعة، ويقترب من المدن بمسافات تتراوح بين 8-28 كم، بينما الطرق السريعة فستسلك المناطق الصحراوية والمناطق الغربية من البلاد، وصولًا الى ربيعة شمالًا ثم الحدود التركية.

لا يختصر عمل المشروع بالنقل والمرور ، وستتوسع الأراضي قرب ميناء الفاو  الى مدن صناعية ومجمعات سكنية وفنادق ودور استراحة وترفيه، ومحطات توليد الكهرباء وتنقية المياه ومصانع بتروكيمياويات، وفي كل محافظة   مدن صناعية  ومواقع تبادل تجاري ودور استراحة ومطاعم وورش صيانة وفنادق وأسواق كبيرة ومناطق سياحية، فيما تسعى الدول الإقليمية للارتباط بالعراق، لتلتحق بطريق تنموي يربط الشرق بالغرب، ويختصر ايام النقل من 33  الى 15 يومًا، ويوفر لها الوقت والجهد والأموال.

إن طريق التنمية مشروع عراقي استراتيجي كبير بكلفة 17 مليار دولار ، ستنتهي مرحلته الاولى في  العام 2028 والثانية في العام 2038 والثالثة في العام 2050، وفي كل مرحلة تطوير يواكب التقدم الفني والتكنولوجي  والاقتصادي، وهو أساس لتكامل  وتعاون اقليمي اقتصادي،  وتأسيس لمنظومة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية بين الدول الاقليمية، ويدفع كل هذه الدول الى تعزيز العلاقات الدولية فيما بينها بمختلف المجالات.

يعد طريق التنمية نقلة نوعية اقتصادية عراقية هائلة، تعبر عن برنامج الحكومة وتطلعات الشعب، ويغير من وجه الاقتصاد من الريعي ودولة الرعاية الاجتماعية، الى الاستثمار والانتاج والصناعة والسياحة  والاعتماد على الطاقة النظيفة،ويوفر 100ألف فرصة عمل عند الشروع به، وتصل الى أكثر من مليون فرصة عمل عند اكتمال المرحلة الأولى،. وتكون لهذه الارقام انعكاسات مضاعفة على الاقتصاد لمردوداته على السكان والعاملين، الذين يستجمع عدد كبير منهم قرب الطرق  ومخارجها، وتقدر الارباح السنوية  18.4‎%‎ من تكلفته اي ما يقارب 4 مليار و للقطاع الخاص والسكان أرباح بنسبة 11.8 وما يقارب 3.5 مليار سنوياً، وبنجاح المشروع نعرف أن النقل ينقل الدول الى مواقع متقدمة أن أُحسن استثماره،  وأفضل من النفط والغاز، وهذا المشروع سيؤسس اقتصادًا مستدامًا.

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أما إلى روح الله أو المجهول!
متى تدفع أميركا وأوروپا ثمن جرائمهم؟!
البصيرة سلاح كشف الفتن
ويسألونك عن طريق التنمية..!
امريكا  النازية والحرب الثالثة (مقارنة)
غريب هذا ؟؟
الأردن وموقف الداعر اللئيم ..!
حديث الثلاثاء: الأنتهازية تجتاح قيمنا وأخلاقنا..وخبزنا..!
أدلة السنة النبوية الشريفة في التعامل مع الآخر
السيد الخميني وحكومة عبد السلام عارف
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك