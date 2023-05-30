المقالات

الأردن وموقف الداعر اللئيم ..!


منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

اصبع على الجرح ..

 

في مؤتمر صحفي للراحل الملك حسين في الأردن سأله أحد الصحفيين عن معدل خط الفقر في وهل هناك احصائية لعدد المتسولين فأجابه الملك ( لا يوجد متسولون في الأردن فأنا المتسّول الوحيد اجول واتنّقل بين الدول الصديقة لأتسول من اجل شعبي ) .

الأردن الذي يعيش على بركات المساعدات العراقية بالنفط المدعوم والإعفاء الكمركي اضافة لما يرده من المعونة الأمريكية بمعدل اربعة مليارات دولار سنويا مع تخصيصات بني صهيون من اتفاقية وادي عربة .

هذا الأردن الذي طلب في منتصف القرن الماضي الإنضمام الى العراق لعدم امكانينته المادية فليس لديه ثروات طبيعية او قاعدة صناعية ولا حتى اراضي زراعية ويعيش على القحط والإستجداء ولولا العراق لكان في خبر كان فهل جازى العراق ورد اليه الجميل ؟

 المشكلة ان التقاطع بين الأردن والعراق ليس على المستوى الرسمي والحكومي فقط انما هو متأصل حتى على المستوى الشعبي .

كلنا يتذكر أيام الحصار في تسعينات القرن الماضي بزمن المقبور صدام الذي تنازل عن عشرات الكيلومترات من الأراضي العراقية للأردن وبذخ عليهم من النفط العراقي بالسعر الزهيد اشبه بالمجان لكنهم كانوا يتعاملون بحقد واحتقار وطائفية مقيتة مع العراقيين الذين يسافرون للأردن للبحث عن العمل . بعد سقوط الصنم في نيسان 2003 تحولّ الأردن الى قاعدة لقيادات البعث الهدام وعائلة المقبور بقيادة المجاهدة جدا بالمال والأعراض رغد لكن العراق لم يقطع يد السخاء عن مساعدة الأردن سواء بالنفط او الإعفاء من الضرائب . تفرد الأردن مع السعودية بإجهار تمويلهم لتنظيم القاعدة بل إن نواب البرلمان الأردني والوزراء يشاركون في مجلس عزاء المجرم الزرقاوي والعراق هو العراق يضخ النفط بالمجان لأبناء قوم لوط !!

 بيانات البعث تصدر من عمّان في الأردن ومؤتمرات المجرمة رغد تعقد هناك ولقاءاتها التلفزيونية مع قنوات الأعراب في عمان وكل قيادات البعث المقبور هناك والعراق هو العراق يضخ النفط بالمجان لعرب الشيطان !

صار هناك اتفاقية بين العراق والأردن لإنشاء انبوب البصرة العقبة ومدينة صناعية على الحدود العراقية الأردنية لإنقاذ الإقتصاد الأردني وحكومة العراق وشيعة العراق لم يتلقوا سوى السب والشتم والتطاول من ازلام البعث وشباب الأردن (الغيارى) والعراق هو العراق وعد عيناك يا عبد الله والرزق على الله .

 اليوم هناك مؤتمر في بغداد للإعلان عن طريق التنمية من الفاو حتى تركيا بمشاركة الأردن لتحظى بفرصتها على الأرض العراقية في النهوض بإقتصادها فماذا كان جزاؤها للعراق وكيف يرد الجميل هؤلاء الأعراب .

الحكومة الأردنية ترفع القيد عن نشاطات حزب البعث المقبور وتسمح لهم بممارسة نشاطهم السياسي علنا حيث اعلن ازلام البعث بدعم من رغد اخت المؤمن عدي بإنطلاق مسيراتهم بإتجاه السفارة العراقية للتنديد والتهديد والتسقيط !!!

كل هذا يتم برعاية ملك الأردن وحكومة الأردن وشعب الأردن فماذا عدا مما بدا ؟؟؟ لا ندري هل ان ما حصل طوال السنين الماضية وما يحصل اليوم هو بإرادة امريكية واوامر من البيت الأبيض ام هو خضوع وإذلال له اسبابه التي لا يعرفها الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟؟

اذا كما لا نستغرب موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا على اعتبار (اإِذا أَنتَ أَكرَمتَ الكَريمَ مَلَكتَه ُوَإِن أَنتَ أَكرَمتَ اللَئيمَ تَمَرَّدا) فما الذي يدعونا لأن نسكت ولا نسال حكومة العراق وبرلمان العراق وكل القوى الوطنية الفاعلة في العراق لماذا يستمر هذا الأمر والى متى ؟؟؟

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أما إلى روح الله أو المجهول!
متى تدفع أميركا وأوروپا ثمن جرائمهم؟!
البصيرة سلاح كشف الفتن
ويسألونك عن طريق التنمية..!
امريكا  النازية والحرب الثالثة (مقارنة)
غريب هذا ؟؟
الأردن وموقف الداعر اللئيم ..!
حديث الثلاثاء: الأنتهازية تجتاح قيمنا وأخلاقنا..وخبزنا..!
أدلة السنة النبوية الشريفة في التعامل مع الآخر
السيد الخميني وحكومة عبد السلام عارف
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك